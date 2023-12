Explosion in Essen-Steele: Identität des Toten ist geklärt

Essen. Eine Woche nach der verheerenden Explosion in Steele ist klar, wer bei dem Unglück ums Leben gekommen ist. Die Leiche wurde obduziert.

Knapp eine Woche nach der verheerenden Explosion in einem Wohnhaus an der Wuppertaler Straße in Essen-Steele ist die Identität des Toten geklärt: Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei vom Freitag handelt es sich um den langjährigen Mieter der Erdgeschosswohnung. Was bereits vermutet wurde, hat nun eine Obduktion in der Rechtsmedizin zweifelsfrei ergeben. Der 68-Jährige, dessen Leiche im ersten Obergeschoss gefunden worden war, galt bislang offiziell als vermisst.

Warum der Senior sich zum Zeitpunkt der Detonation auf der Etage über seiner Erdgeschosswohnung aufgehalten hat, ist unklar, sagte der ermittelnde Staatsanwalt Florian Pawig auf Nachfrage.

Mit einem Ermittlungsergebnis sei zeitnah zu rechnen

Unterdessen versuchen die Brandermittler der Polizei zusammen mit einem Gutachter weiterhin herauszufinden, was die Ursache für die Explosion war, bei der am Samstag der 68-Jährige starb, eine 22-Jährige aus der Dachgeschosswohnung schwer und drei weitere Bewohner leicht verletzt worden sind. Mit einem Ergebnis sei „zeitnah“ zu rechnen, sagte Pawig: „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.“ Das Spurenbild in dem innen zerstörten und teils einsturzgefährdeten Haus macht es den Ermittlern allerdings nicht gerade einfach, heißt es bei der Polizei.

War es Unfall, ein technisches Versagen, fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung? Darauf gibt es noch keine Antwort. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen, sagte Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski. Zeugen, die dem ermittelnden Kriminalkommissariat 11 möglicherweise noch wichtige Beobachtungen mitteilen oder Videomaterial zur Verfügung stellen können, sollten über die zentrale Rufnummer 0201/829-0 an die Polizei Essen wenden.

