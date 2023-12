Faire-Welt-Laden Rellinghausen auf Weihnachten eingestellt

Essen-Rellinghausen. Seit vier Jahren ist der Faire-Welt-Laden Rellinghausen am neuen Standort aktiv. Warum es sich lohnt, Weihnachtliches hier einzukaufen.

Es ist dieser typische Geruch, der Besucherinnen und Besuchern beim Betreten des kleinen Ladens entgegenströmt. Dachte man früher an die Themen „Faire Welt“ oder „Eine Welt“, dann dachte man vor allem an fair gehandelten Kaffee und Schokolade. Doch heute kommen etwa auch Seifen in den verschiedenen Duftnoten sowie zahlreiche andere Produkte hinzu. Es mag die Kraft der Imagination sein, doch im Moment versprüht der Faire-Welt-Laden im Gemeindezentrum von Essen-Rellinghausen zudem auch noch weihnachtliches Ambiente.

Tatsächlich ist ein kleiner Weihnachtsbasar aufgebaut, will sagen: Ein Tisch direkt am Eingang mit handgesägtem Christbaumschmuck und Geschenkanhängern aus Holz. Gleich um die Ecke gibt es Krippenfiguren aus Bethlehem, ebenfalls aus Holz. Ein erster Rundumblick offenbart zudem faire Lebkuchenherzen und Pfeffernüsse, Gewürze, Wein, Glühwein, weihnachtliche Tüten als Verpackung für Geschenke, sogar Spielzeuge und Bücher für Kinder und, wie Irmgard Krusenbaum es formuliert, „auch noch ein paar Deko-Sachen“.

Fairer Kakao ist in Essen-Rellinghausen im Angebot – Lebensmittel in Bioqualität

Krusenbaum ist nicht nur 2. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin, sondern engagiert sich ehrenamtlich im Laden, wie auch die anderen Mitarbeiterinnen. Zwischendurch sei die Personaldecke mal recht dünn gewesen, „doch mittlerweile haben wir hier viele, die sehr fleißig mitmachen.“ Und das Sortiment anpreisen, das sich auch der Jahreszeit anpasst: „Hier haben wir unsere Winterware“, erklärt Krusenbaum. „Wir haben hier Schals, die gerne genommen werden, und gestrickte warme Socken mit weihnachtlichen Motiven.“ Oder auch Kakao mit festlich-winterlicher Note, etwa mit Ingwer. Vielleicht nichts für Kakao-Puristen, aber doch einen Versuch wert. Wichtig: Alles ist fair gehandelt, die Lebensmittel überwiegend in Bioqualität. Und an allen Produkten hängt ein kleines Schild, das erklärt, woher es stammt, wer es gemacht hat und damit auch wem der Verkauf zugutekommt.

Christbaum-Anhänger aus Bangladesh sind im Faire-Welt-Laden Rellinghausen noch zu haben. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Vier Jahre ist es mittlerweile her, dass der Eine-Welt-Laden vom alten Gemeindehaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite gleich neben die Kirche umgezogen ist. Das war nötig geworden, weil die evangelische Gemeinde sich räumlich verkleinerte und ihre Aktivitäten im zum neuen Gemeindehaus umgebauten ehemaligen Kindergarten bündelte. Das alte Gemeindehaus ist längst abgerissen, an der Stelle ist genossenschaftliches Wohnen entstanden. „Hier haben wir weniger Platz als vorher“, erklärt Krusenbaum. Statt 45 stehen nur noch 30 Quadratmeter zur Verfügung. „Doch wir sind hier besser sichtbar und mehr in das Gemeindeleben eingebunden, weil alle vorbeikommen, die etwa an Gemeindeveranstaltungen teilnehmen.“ Laufkundschaft hingegen ist kaum zu erwarten. „Die Menschen kommen her, weil sie wissen, dass es uns gibt, und weil sie hier einkaufen wollen.“

Alles begann auf dem Wochenmarkt in Essen-Stadtwald

Die Ursprünge des Faire-Welt-Ladens Rellinghausen, in dem auch viele Mitglieder der katholischen Gemeinde mitarbeiten, liegen in einem Stand auf dem Wochenmarkt in Stadtwald. Die frühere, inzwischen verstorbene Pfarrersfrau Renate Quaas-Menzel hob den Laden aus der Taufe: Seit 1982 ist die Einrichtung, die früher Dritte-Welt-Laden hieß, erst im alten, dann im neuen Gemeindehaus an der Oberstraße ansässig. „Da der Begriff ,Dritte Welt’ diskriminierend ist, haben wir vor Jahren abgestimmt, wie wir den Laden nennen wollen und haben uns dann auf ,Faire Welt‘ geeinigt“, erklärt Krusenbaum.

Faire-Welt-Laden Der Faire-Welt-Laden ist im Gemeindehaus an der Bodelschwinghstraße 6 in Essen-Rellinghausen zu finden. In der Adventszeit ist der Laden täglich von 10 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr geöffnet sowie sonntags nach den Gottesdiensten ab 12 Uhr.

Gearbeitet wird im Faire-Welt-Laden übrigens wie in einem normalen Geschäft: Die Helferinnen kümmern sich um Ein- und Verkauf, müssen sehen, dass die Bücher stimmen und nehmen Ladenhüter gegebenenfalls aus dem Programm. „Wir hatten hier mal Körbe aus Simbabwe, die waren handgemacht, aber so schief, dass sie niemand kaufen wollte“, erinnert sich Ingrid Kirchhefer, die als Ehrenamtliche seit fast 25 Jahren dabei ist. „Da mussten wir den Produzenten sagen: Tut uns leid, das funktioniert so nicht.“ Gleiches galt für die Kerzenständer, in die keine Kerzen passten.

Krippenfiguren stammen aus Bethlehem

Die erwirtschafteten Überschüsse kommen sozialen Projekten in aller Welt zugute. Dachte man früher bei „Eine Welt“ vor allem an Herkunftsländer in Afrika und Südamerika, so stimmt das heute zwar immer noch. Doch mittlerweile hat sich nicht nur das Angebot, sondern auch das internationale Spektrum erweitert. Unterstützt werden unter anderem Initiativen in Tibet und Israel. Krusenbaum nimmt eine Flasche in die Hand. „Wir haben hier etwa Olivenöl, das, genau wie die Krippenfiguren, aus Bethlehem kommt“, erklärt sie. „Das stammt aus einer Werkstatt, in der behinderte Menschen arbeiten. Es ist ja schon hierzulande schwierig, für Menschen mit Beeinträchtigung einen Job zu finden. Doch für ärmere Länder gilt das noch viel mehr.“

Backideen für Weihnachten gesucht - kein Problem: Auch fair gehandelte Bücher sind im Angebot. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Und so mischen sich unter Schokolade und Kaffee aus Südamerika auch Lederwaren aus Indien und Orangen aus Italien. Krusenbaum: „Die Orangen bekommen wir regelmäßig aus Kalabrien. In dem entsprechenden Betrieb werden Migranten beschäftigt, die in Italien einen Duldungsstatus haben. Ein paarmal im Jahr schicken die einen Lastwagen rüber, der uns beliefert.“ Mit den Einnahmen aus dem Verkauf sichert der Betreiber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern menschliche Wohnbedingungen und eine angemessene Bezahlung. Und auch die Kunden in Deutschland profitieren: „Die Orangen sind nicht gespritzt. Die sehen zwar nicht perfekt aus, doch sie kommen direkt vom Baum und schmecken wunderbar. Das weiß man aber nur, wenn man sie probiert.“

Weihnachten: Zeit für Schnäppchen-Jäger aus Essen

Die verkauften Waren kommen einerseits von den bekannten Großhändlern wie etwa Gepa oder El Puente, die als Brücke zwischen dem globalen Norden und globalen Süden fungieren und Kleinbetriebe und Kooperativen in Afrika, Asien und Lateinamerika fördern. „Wir haben aber auch viele direkte Kontakte“, so Krusenbaum, „die teilweise über Menschen entstanden sind, die aus der Rellinghauser Gemeinde kommen und dann irgendwo hingezogen sind. Da gibt es beispielsweise eine ältere Nonne, die viele Kontakte hergestellt hat“.

Bis Weihnachten ist es nicht mehr weit, und die festlichen Artikel werden immer weniger. Krusenbaum: „Die Weihnachts-Deko haben wir mittlerweile im Preis reduziert. Viele Leute haben ja wahrscheinlich schon alles für Weihnachten.“ Nun bricht also die Zeit der Schnäppchen-Jäger an.

