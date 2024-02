Essen. Eine Fritteuse und eine Abzugshaube gingen in Flammen auf. Das Feuer war schnell gelöscht, seine Ursache ist unklar. Die Kripo ermittelt.

Wegen eines Feuers in einem Asia-Imbiss im Essener Südviertel ist die Moltkestraße am Freitagmittag teils gesperrt worden. Aus dem Laden drang dichter Rauch. Die Feuerwehr rückte um kurz nach 12 Uhr an.

Wie deren Sprecher Christian Schmücker berichtete, brannte es in der Küche des Schnellrestaurants. Zwei Trupps unter Atemschutz bekämpften den Brand einer Fritteuse und eines Dunstabzugs mit Strahlrohren. Mittels einer Wärmebildkamera wurden verbleibende Glutnester ausfindig gemacht und abgelöscht. Um das Ladenlokal zu entrauchen, wurde eine Hochleistungslüfter eingesetzt. Parallel dazu wurde das angrenzende Wohngebäude mit Messgeräten kontrolliert.

Trotz des Brandes konnten alle Anwohnerinnen und Anwohner in ihren Wohnungen bleiben. Verletzt wurde niemand. Die genaue Ursache des Feuers sei unklar, die Polizei ermittele, so Schmücker.

