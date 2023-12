Feuer Feuerwehr löscht brennende Lok in Altenessen

Essen Mitten in der Nacht musste ein Güterzug stehen bleiben, denn seine Lok hatte Feuer gefangen. Niemand wurde verletzt.

Auf Bahngleisen in Altenessen-Süd hat die Feuerwehr in der Nacht auf Freitag (8. Dezember) eine brennende Lok gelöscht. Die Diesel-Lok, die einen Güterzug gezogen hatte, war aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Schauplatz waren Bahngleise im Bereich Hülsenbruchstraße/Hövelstraße.

Die komplette Bahnstrecke musste gesperrt werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, obwohl Motor und Abgasrohr der Diesel-Lok stark erhitzt waren. Die Feuerwehr arbeitete unter anderem mit einer Wärmebildkamera. Der Einsatz dauerte rund anderthalb Stunden.

