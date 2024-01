Fritteuse brennt: Feuer im Ikarus-Grill in Essen-Katernberg

Essen Der beliebte Imbiss an der Viktoriastraße in Essen-Katernberg ist vorerst geschlossen. Ein Brand am Sonntag hat den Betrieb zerstört.

Der Imbiss-Betrieb „Ikarus-Grill“ an der Viktoriastraße in Essen-Katernberg ist am Sonntag (8. Januar) ausgebrannt. Der Betrieb ist vorerst geschlossen. Verletzte gab es keine. Das Feuer entstand in der Fritteuse. Die Flammen griffen sofort aufs Lüftungssystem über, auch das Dach wurde beschädigt. Der Besitzer hatte das Feuer selbst gemeldet und sich ins Freie gerettet, weil er die Flammen nicht mehr kontrollieren konnte.

Betrieb bleibt nach Brand vorerst geschlossen

Wann der „Ikarus-Grill“ wieder öffnen kann, ist unklar. Besonders der Rauch hat starke Schäden verursacht, das Gebäude ist jetzt nicht mehr nutzbar.

Der Brand löste noch am Sonntag in sozialen Netzwerken im Internet große Betroffenheit aus. Offenbar hatte die neuen Betreiber den Imbiss erst vor kurzer Zeit übernommen.

