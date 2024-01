In der Justizvollzugsanstalt Essen ist ein Untersuchungshäftling offenbar an den Folgen eines Suizidversuchs gestorben (Symbolfoto)

Justiz Gefängnis in Essen: U-Häftling lag leblos in seiner Zelle

Essen In der JVA Essen ist ein Gefangener tot in seiner Zelle vorgefunden worden. Ein Fremdverschulden werde ausgeschlossen, so die Gefängnisleitung.

Ein Untersuchungsgefangener in der Justizvollzugsanstalt Essen ist offenbar an den Folgen eines Suizidversuchs gestorben. Wie ein Gefängnissprecher am Dienstag (2. Januar) mitteilt, hätten Justizvollzugsbeamte den 27-Jährigen am frühen Dienstagmorgen in seiner Einzelzelle leblos vorgefunden. Die Staatsanwaltschaft habe ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache eingeleitet.

Obduktion habe keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden ergeben

Die Gefängnisleitung spricht von „augenscheinlich selbst zugefügten Schnittverletzungen“. Der Untersuchungsgefangene habe sich seit mehreren Monaten wegen einer mutmaßlich schweren Straftat hinter Gittern befunden. Unverzüglich eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen durch das medizinische Personal und den herbeigerufenen Notarzt seien erfolglos geblieben.

Die Kriminalpolizei habe an Ort und Stelle die Ermittlungen aufgenommen, auch die Staatsanwaltschaft sei unterrichtet worden. Wie der JVA-Sprecher weiter mitteilt, habe die Obduktion des Toten keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden ergeben.

Hinweis:

Wir berichten in der Regel nicht über Suizide, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben – außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Falls Sie Suizid-Gedanken haben oder jemanden kennen, der Suizid-Gedanken hat, wenden Sie sich an die Telefonseelsorge unter 0800/1110111 (kostenlos). Die Nummer ist rund um die Uhr besetzt.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen