Geklautes Tablet samt Dieb im Essener Hauptbahnhof geortet

Essen. Ein 17-Jähriger soll einen Reisenden in einem Intercity bestohlen haben. Bundespolizisten nahmen den Jugendlichen in Essen im Empfang.

Mittels einer App hat ein 70-Jähriger sein gestohlenes Tablet im Essener Hauptbahnhof geortet. Alarmierte Bundespolizisten konnten einen 17-Jährigen stellen und seine Beute sicherstellen.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, hatte der Senior am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund darüber informiert, ihm im IC 2442 (Hannover - Frankfurt) das Tablet und ein Schmuckkästchen samt Inhalt gestohlen worden sei. Gegen 19.35 Uhr habe ein Bahnmitarbeiter den Deutschen angesprochen, ob es sich bei einem Koffer um sein Eigentum handele. Dieser sei zuvor von einem Mann beim Halt im Dortmunder Hauptbahnhof geöffnet, durchsucht und anschließend wieder verschlossen worden.

Die Kameraaufzeichnungen ausgewertet

Daraufhin habe der Mann aus Langenhagen sein Gepäckstück überprüft und festgestellt, dass das Kofferschloss zerstört war. Die Schadenshöhe beträgt rund 1 700 Euro. Mit Hilfe einer Ortungs-App habe er feststellen können, dass sich das Tablet im Hauptbahnhof Essen befinde. Der Geschädigte suchte schließlich im Hauptbahnhof Bonn die Bundespolizeiwache auf und stellte dort Strafantrag.

Einsatzkräfte werteten die Kameraaufzeichnungen in Dortmund aus und stießen auf einen jungen Mann, der das Tablet in der Hand hielt und damit in die S1 in Richtung Essen einstieg. Bundespolizisten stellten den Verdächtigen dort bei seiner Ankunft. Sie durchsuchten den Jugendlichen und stellten dabei das gestohlene Gerät sicher. Die Bundespolizisten schossen Fotos von dem Düsseldorfer und nahmen seine Fingerabdrücke. Zudem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

