Glatteis: Viele Unfälle auf Essens Straßen am Freitagmorgen

Der Regen in der Nacht ist vielerorts auf gefrorenen Boden gefallen. Deshalb ist es am Freitagmorgen an vielen Stellen in Essen glatt.

Essen Gefrierender Regen hat die Straßen und Bürgersteige in Essen vielerorts in spiegelglatte Eisflächen verwandelt. Schon viele Unfälle.

17 Verkehrsunfälle zählt die Essener Polizei bis 7.11 Uhr am Freitagmorgen. Die Straßen und Bürgersteige sind in vielen Teilen des Essener Stadtgebiets spiegelglatt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits am Donnerstagabend eine „schwere Eiswarnung“ veröffentlicht. Durch gefrierenden Regen könne es zu erhöhter Glättegefahr kommen, hieß es. In der Tat waren die Temperaturen am Abend auf den Nullpunkt angestiegen, dann hatte es geregnet. Der Regen verwandelte sich auf dem gefrorenen Boden sofort in Eis.

Auch die Feuerwehr Essen meldet am Freitagmorgen ein erhöhtes Aufkommen an Rettungsdienst-Fahrten. Vor allem verunglückte Fußgängerinnen und Fußgänger würden Hilfe benötigen und Krankenwagen alarmieren. Wie viele Fußgänger in Essen wegen des Glatteises seit Donnerstagabend gestürzt sind, ist bislang nicht klar.

Die Eiswarnung des Deutschen Wetterdienstes gilt vorerst bis 10 Uhr am Freitagmorgen.

Am Freitag werden die Höchsttemperaturen in NRW voraussichtlich wieder im positiven Bereich liegen (1 bis 3 Grad). Lediglich in höheren Lagen rechnet der DWD mit -1 Grad.

Für den Beginn der kommenden Woche ist übrigens Schneefall angesagt: Bis zu fünf Zentimeter sollen nach dem jetzigen Stand der Dinge am Montag fallen.

Auch die Ruhrbahn scheint vom Glatteis deutlich erwischt zu werden: Die „Zäpp“-App meldet am Freitagmorgen allein auf zehn Bus- und Bahnlinien Betriebsstörungen, die zu vereinzelten Verspätungen führen. Betroffen sind erwartungsgemäß vor allem Buslinien im Essener Süden (zum Beispiel die 180 oder der SB15), aber auch die U18 zwischen Mülheim und Essen ist betroffen; es kommt zu Verspätungen von rund zehn Minuten.

In den sozialen Netzwerken warnen Bürgerinnen und Bürger bereits seit dem Donnerstagabend vor Glätte auf den Bürgersteigen, so unter anderem in Schönebeck, Katernberg, Heisingen und anderen Ortsteilen. Immer wieder ist von Stürzen die Rede, und dass man sich „sehr vorsichtig“ bewegen solle. Tatsächlich geben einige Nutzer den guten, alten Hinweis: Wollsocken über die Schuhe ziehen!

