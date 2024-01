Glückscoach Biyon Kattilathu kommt in die Essener Grugahalle

Essen-Rüttenscheid Mit seinem aktuellen Programm „Lebe. Liebe. Lache“ gastiert Motivationstrainer Biyon Kattilathu in Essen. Das erwartet die Besucher.

Der Entertainer, Autor und Motivationstrainer Biyon Kattilathu kommt am Sonntag, 3. März, um 20 Uhr in die Grugahalle. Dort präsentiert er sein aktuelles Programm „Lebe. Liebe. Lache“.

„Wie schön wäre ein Leben, das von diesen drei Worten bestimmt ist?“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Genau das sei möglich. Aber: „Dieses Glück wird nicht irgendwo in äußeren Dingen oder anderen Menschen gefunden ... es kann nur in uns entdeckt werden.“

Die Show solle genau dieses Glücksgefühl wiedererwecken. Sie sei eine Erinnerung „an die wirklich wichtigen Dinge des Lebens“. „Biyon nimmt uns mit seinem typischen Humor und seiner tiefsinnigen Art mit auf eine Reise zu uns selbst“, so die Ankündigung weiter. „Man begegnet seinem inneren Kind, versteht die Menschen aus dem eigenen Umfeld besser, verliebt sich wieder neu in sich und das Leben und kommt nach all diesen Zeiten wieder an: Im Hier und Jetzt.“

Karten für Biyon Kattilathus Essener Show auf seiner Website und bei Eventim

Kattilathu wuchs als Sohn indischer Einwanderer in Hagen auf. Er teilt Motivationsvideos auf Facebook, YouTube, Instagram und TikTok und hat mehrere Bücher und Hörbücher veröffentlicht. Darunter sind zum Beispiel die Titel „Der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkt“, „Weil jeder Tag besonders ist: Dein Tagebuch“, „Weil ich es wert bin!: 101 Herzensgedanken für sie“ und „Spaziergang zu dir selbst: Eine magische Reise zu mehr Achtsamkeit“.

Außerdem hält er Vorträge, Workshops und Praxisseminare und ist als Redner und Motivationstrainer tätig. Seit 2022 ist er mit seinem Solo-Programm „Lebe. Liebe. Lache“ unterwegs. Sein Podcast heißt „Schokolade für die Seele“.

Karten kann man direkt über Kattilathus Website www.biyon.me oder über Eventim kaufen. Sie kosten 39,95 Euro, ermäßigt (Schüler und Studierende) 32,70 Euro.

