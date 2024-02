Großeinsatz in Essen-Haarzopf: Pferdehof in Flammen

Die Feuerwehr Essen ist am Sonntagmorgen (4.2.) zu einem Großeinsatz in Haarzopf ausgerückt.

Essen Auf einem Pferdehof in Essen-Haarzopf ist es am Sonntagmorgen zu einem Großbrand gekommen. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

Der Notruf ging um kurz nach 5 Uhr ein: Die Feuerwehr Essen ist am Sonntagmorgen zu einem Großeinsatz in Haarzopf ausgerückt. Auf einem Pferdehof an der Eststraße standen mehrere Gebäude in Flammen, eine weitere Ausbreitung konnte nach Angaben von Feuerwehrsprecher Christian Schmücker nur mit großer Mühe verhindert werden. Menschen und Tiere seien nicht zu Schaden gekommen.

Eine massive Rauchsäule und Flammenschein seien schon bei der Anfahrt zu sehen gewesen, sagte Schmücker, neben einer 20x20 Meter großen Reithalle habe auch das angrenzende Casino nebst einem angebauten Wohnhaus im Vollbrand gestanden. Die Mieterin, die in der Wohnung lebt, hatte auch den Brand gemeldet. „Wir haben dann eine Riegelstellung aufgebaut, denn ein weiteres Wohnhaus war nur drei Meter entfernt. Die hohen Flammen haben durch den Wind auf das Gebäude gedrückt.“

Großeinsatz auf Pferdehof in Essen-Haarzopf: 80 Feuerwehrleute bekämpfen Flammen

Ein Übergreifen habe aber unter großer Mühe verhindert werden können, auch den Stall mit den Pferden konnte die Feuerwehr schützen. Während des Großeinsatzes waren 80 Einsatzkräfte vor Ort, zur Ursache konnte der Feuerwehrsprecher am Morgen noch keine Angaben machen. Noch am Vormittag war die Feuerwehr vor Ort, um Glutnester zu löschen.

