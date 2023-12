Grugahalle Essen: Das sind die wichtigsten Infos

Die Grugahalle in Essen hat 2023 noch einiges zu bieten.

Essen. Welche Musiklegenden hier spielten, welche Events 2023 kommen, wie viele Menschen in die Grugahalle in Essen passen, und vieles mehr gibt’s hier.

Welche Acts treten 2023 bis Jahresende noch in der Grugahalle Essens auf?

begeisterten Fans in der Essener Grugahalle? Und wann? Alle wichtigen und wissenswerten Infos zur Grugahalle gibt’s hier.

Ob Konzerte, Comedy, Messen, Trödelmärkte, Sportevents oder Versammlungen jeder Art: Die Essener Grugahalle bietet Abwechslung. Hier finden Interessierte alle Infos zu kommenden Veranstaltungen und der Location selbst, die vor einem Besuch der Mehrzweckhalle wichtig sein könnten.

Welche Veranstaltungen bietet die Essener Grugahalle 2023 noch?14. Dezember: Weihnachtskonzert 2023 in der Grugahalle

Wer erleben möchte, wie Klassik, Soul, Jazz, Pop und Hardrock gemeinsam Weihnachten feiern, für den ist das Weihnachtskonzert interessant. „Festlich, aber mit Schwung“ inszenieren verschiedene Künstler musikalisch Adventsstimmung. Die Tickets kosten je nach Kategorie 35 Euro bis 78 Euro.

16. Dezember: 257ers - Mastourbation 2023 (Jahresabschusskonzert)

Das Essener Rap-Duo 257ers, deren Name an die Postleitzahl ihrer Heimat Kupferdreh (45257) angelehnt ist, debütieren bei ihrer Tour mit Band. Beim Jahresabschluss soll es mit Rentieren und Wichteln wieder einmal besonders weihnachtlich zugehen. Ticket kosten 40 Euro.

26. bis 31. Dezember: Urbanatix- - Street- & Worldartistics

Zwischen den Jahren bietet die Essener Grugahalle „ein Crossover urbaner Bewegungskünste wie Biking, Tanz oder Tricking, Weltklasse-Artistik, Livemusik und multimedialer Performance“. Wer die Show nicht verpassen möchte, hat mehrere Möglichkeiten: An sechs Tagen treten die Künstler ein- bis zweimal täglich auf. Tickets sind ab 26,90 Euro erhältlich.

Zwischen Weihnachten und Silvester 2023 unterhält die Show Urbanatix die Besucher der Grugahalle in Essen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Wie viele Menschen passen in die Essener Grugahalle?

Bei Veranstaltungen mit Bestuhlung kann die Zuschauerschaft rund 7700 Personen umfassen. Mit reinen Stehplätzen finden bis zu 10.000 Menschen Platz.

Seit wann gibt es die Grugahalle in Essen?

1958 wurde die Grugahalle in Essen errichtet. Ihr Vorgänger, die Halle V der damaligen Essener Ausstellungsgesellschaft, war im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Die Grugahalle liegt im Essener Stadtteil Rüttenscheid neben dem Grugapark, der bereits 1929 für die Große Ruhrländische Gartenbau-Austellung angelegt wurde. Seit Oktober 2000 steht die Grugahalle, die zur Messe Essen gehört, unter Denkmalschutz.

Diese Legenden sind in der Grugahalle in Essen bereits aufgetreten

Wer die Grugahalle betritt, der darf Musikgeschichte schnuppern: Kult-Bands wie die Beatles(Juni 1966), die Rolling Stones (September 1965), ABBA (Februar 1977), The Beach Boys (Oktober 1966) und Genesis (Oktober 1981) sind bereits in der Grugahalle aufgetreten. Dazu kommen noch einzigartige Solisten wie Diana Ross (Juni 1982 und Oktober 1985), Johnny Cash (September 1995), David Bowie (Mai 1978 und Juni 1983), Tina Turner (Juni 1990) und der Rock’n’Roll-Pionier Bill Haley (Oktober 1958), der die Grugahalle nur drei Tage nach ihrer Eröffnung mit einem randalierenden Publikum in Chaos versetzte.

Das Konzert der legendären Beatles in der Essener Grugahalle dauerte gerade einmal eine halbe Stunde. Heute ist der Auftritt der Band am 25. Juni 1966 ein Stück Musikgeschichte. Foto: Hemann / picture-alliance/ dpa

Was hat die Essener Grugahalle mit Schmetterlingen zu tun?

Manchmal ist in Zusammenhang mit der Grugahalle von einem Schmetterling aus Beton die Rede. Das hängt mit der besonderen Dachform des Gebäudes zusammen, die auch die Denkmalwürdigkeit begründete. Da der Mittelfirst unterhalb der eigentlichen Traufe liegt, mutet das Dach wie ein Schmetterling an. Neben der Bezeichnung Schmetterlingsdach ist noch das Trogdach gängig.

Anfahrt mit dem Auto

Besucher können über die wichtigsten Autobahnen im Rhein-Ruhrgebiet A3, A40, A42 und A52 den Abzweigungen zur Messe Essen folgen. Die anschließende Ausschilderung führt zum Gelände. Die Adresse für das Navi lautet Messeplatz 1, 45131 Essen. Dort stehen verschiedene Parkplätze zur Verfügung.

Wie viel das Parken bei der Grugahalle kostet, ist abhängig von der Veranstaltung: Finden keine Events statt und läuft auch kein Auf- oder Abbau von Veranstaltungen, liegen die Parkgebühren normal bei 1,50 Euro pro Stunde oder 10 Euro für einen Tag. Bei Veranstaltungen wie Messen können die Preise für Stellplätze stark variieren. Die Tagesparkgebühr liegt dann zwischen sechs und 17 Euro.

Anreise mit Bus und Bahn

Mit dem Nahverkehr empfiehlt sich die Anfahrt mit der U11. Die Station Messe Ost/Gruga liegt unmittelbar bei der Veranstaltungshalle. Alternativ ist die Haltestelle Messe West/Süd/Gruga ebenfalls fußläufig erreichbar. Achtung: Die letzte U11 fährt um 23.30 Uhr. Danach steht aber noch das Nachtnetz der Ruhrbahn zur Verfügung.

Ist die Grugahalle in Essen barrierefrei und rollstuhlgerecht?

Die eigentliche Veranstaltungshalle erreichen Rollstuhlfahrer über einen geräumigen Aufzug von außen. Mit einer Klingel neben dem Fahrstuhl können Gäste den Sanitätsdienstes kontaktieren, um sich helfen zu lassen. Bei Veranstaltungen ohne Bestuhlung gibt es einen zusätzlichen Bereich für Rollstuhlfahrer. Auf der selben Ebene wie die Veranstaltungshalle sind zwei behindertengerechte Toiletten, für die jedoch ein Euroschlüssel nötig ist. Am Parkplatz P1A unmittelbar vor der Halle liegen behindertengerechte Parkplätze.

