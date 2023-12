Essen Am 17. Dezember beginnt mit Schließung der Kassen eine ruhige Zeit im Grugapark, bevor dann bald das „Parkleuchten“ startet. Was sonst neu ist.

Weihnachten und der Jahreswechsel sind traditionell eine ruhige Zeit im Grugapark, die zu beschaulichen Spaziergängen einlädt, bis dann das Parkleuchten wieder Besuchermassen lockt. Die Kassen sind von Sonntag, 17. Dezember, bis einschließlich Montag, 1. Januar, geschlossen. Besucher können in dieser Zeit täglich von 7.30 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit kostenfrei in den Park, der mit etwas Glück weiß wird und bei Schneelagen dann eine besondere Stimmung bietet.

In dieser Zeit gehen viele Parkeinrichtungen in eine Winterpause. Nicht zugänglich sind daher die Pflanzenschauhäuser, die Vogelfreifluganlage, der Kleintiergarten inklusive Bauernhof, das Haus des Waldes, das Damwildgehege, die Grugabahn, das Ponyreiten, der Verkehrsübungsplatz und das Haus der Bienen. Das Spielhaus hat täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, außer am Sonntag, 31. Dezember. Generell ist der Grugapark am Silvestertag ab 16 Uhr geschlossen. Geschenkgutscheine für Jahreskarten können noch bis einschließlich Samstag, 16. Dezember, von 9 bis 16 Uhr an allen Kassen erworben werden.

Grugapark-Besucher sind eingeladen, Wünsche und Gedanken aufzuschreiben

In diesem Jahr lädt der Grugapark alle Besucher dazu ein, ihre Gedanken und Wünsche mit anderen zu teilen. Mit eigenen persönlichen Worten kann jeder dazu beitragen, die Weihnachtsbäume im Infocenter Orangerie zu schmücken. Die Worte können vor Ort auf eine „Gruga-Kugel“ geschrieben werden: möglich ist alles, was gerade beschäftigt, Wünsche oder aber auch einfach liebe Worte. Die Aktion dauert noch bis zum Samstag, 16. Dezember. Das Infocenter Orangerie ist täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Wintereinbruch im Januar 2023. Auch die Skulptur Speerwerferin im Rondell des Grugaparks verändert sich dann. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Eine aktuelle Meldung kommt aus den Pflanzenschauhäusern: Die Klostergärtnerei Maria Laach in der Eifel hat sich entschieden, ihre komplette Pelargonien-Sammlung abzugeben. Mit dem Pflanzenschauhaus des Grugaparks hat sie einen Partner gefunden, der sich um den Fortbestand kümmert und die Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich macht.

Die Pelargonien-Sammlung der Klostergärtnerei Maria Laach wurde von dem dortigen Pflanzendoktor Matthias Alter in den vergangenen Jahren aufgebaut und gepflegt. Schwerpunkt der Sammlung sind Duft- und Blattschmuck-Pelargonien. Es befinden sich neben besonders interessanten gärtnerischen Züchtungen auch Wildarten darunter. Die Pelargonien sind jetzt im Grugapark angekommen. Sie wurden nach der Reise geschnitten, umgetopft und sicher im Überwinterungshaus untergebracht.

Pelargonien sind eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Storchschnabelgewächse. Bekannt sind einige Vertreter auch als Balkonpflanzen unter dem Namen Geranien. Die Vielfalt der Gattung ist aber erheblich größer und geht weit über diese handelsüblichen Sortimente hinaus. Im nächsten Jahr können die Grugapark-Besucher sich davon selbst überzeugen und die Vielfalt zur Blütezeit in den Pflanzenschauhäusern bewundern.

Das neue Jahr startet mit erhöhten Eintrittspreisen im Grugapark

Zur Erinnerung: Der Grugapark startet mit erhöhten Eintrittspreisen in das neue Jahr. Im Folgenden die für das Sommerhalbjahr geforderten Preise, im Winter kosten die Einzeltickets jeweils die Hälfte, zum Beispiel statt 5 Euro für Erwachsene 2,50 Euro.

Einzelkarten:

- Erwachsene: von 4 auf 5 Euro

- Kinder/Jugendliche (sechs bis 15 Jahre): von 1,20 auf 1,50 Euro

- Begünstigte (Schüler ab 16 Jahre, Studierende, Freiwilliges Ökologisches und Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, Berechtigte, die Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG, Kriegsopferfürsorgegesetz beziehen, und neu Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 30): von 2,50 auf 3 Euro

- Familien: von 8,50 auf 11 Euro

- Gruppen (ab zehn Personen, je Person): von 3 auf 4 Euro

- Schulklassen: von 8 Euro je Gruppe auf 1 Euro je Schulkind, Aufsichtspersonen frei

Jahreskarten:

- Erwachsene: von 29,50 auf 35 Euro

- Kinder/Jugendliche (sechs bis 15 Jahre): von 10 auf 12 Euro

- Begünstigte: von 15 auf 17 Euro

Wie immer beginnt im neuen Jahr dann ein besonderes Highlight, das Zehntausende in den Park zieht: das beliebte Parkleuchten findet diesmal von Samstag, 20. Januar bis Sonntag, 25. Februar statt. Weitere Informationen hat der Grugapark für Anfang des Jahres angekündigt.

