Halbjahreszeugnisse: Telefon-Beratung für Eltern und Schüler

15 Punkte sind eine Eins plus: Nicht jeder kommt jetzt mit einem so guten Zeugnis nach Hause.

Essen Rund 70.000 Schülerinnen und Schüler erhalten jetzt Halbjahreszeugnisse. Es gibt verschiedene Telefonberatungs-Angebote.

Jetzt bekommen rund 70.000 Schülerinnen und Schüler ihre Halbjahreszeugnisse. Wer Fragen zu Noten und Schullaufbahnen hat, kann sich beraten lassen. Wer ein Kind an einer Essener Grund-, Haupt- oder Förderschule hat, kann sich vom Schulamt der Stadt Essen beraten lassen. Wichtig: Es muss dabei um rechtliche und schulorganisatorische Fragen gehen. Für seelische und psychologische Probleme, die wegen des Zeugnisses entstehen, stehen andere Institutionen zur Beratung zur Verfügung (Nummern weiter unten).

Beratung für Eltern von Grund-, Haupt- und Förderschülern

Für Eltern von Grund-, Haupt- und Förderschulen steht am Freitag, 26. Januar, das Schulamt von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr zur Verfügung unter der Nummer 0201 88-40950. zur Verfügung. Dieses Angebot gilt zu den angegebenen Uhrzeiten auch am Montag, 29. Januar, und am Dienstag, 30. Januar.

Beratung für Eltern von Real-, Gesamtschülern und Gymnasiasten

Eltern von Kindern, die auf eine Real-, Gesamtschule, ein Gymnasium oder ein Berufskolleg gehen, können sich von der Bezirksregierung Düsseldorf in Zeugnis-Fragen beraten lassen. Die Beratungszeiten sind von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr unter folgender Nummer: 0211 475-4002. Das Angebot gilt am Freitag, 26. Januar, Montag, 29. Januar, und am Dienstag, 30. Januar.

Wer bei Zeugniskummer hilft

Am Freitag, Montag und Dienstag sind auch die Mitarbeiter der schulpsychologischen Beratungsstelle für Fragen rund um seelische Probleme zur Stelle. Die Psychologen sind erreichbar jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr unter der Nummer 0201/88-40131.

