Essener Handelshof: Stimmen Sie hier für den Slogan ab!

Auf dem Handelshof in Essen steht seit März 2022 der Schriftzug „Essen – Die Folkwangstadt“.

Essen Welche Botschaft steht bald auf dem Handelshof? Die Stadt Essen lässt über drei Slogans abstimmen. Wir wollen uns vorab ein Stimmungsbild machen.

Über drei Vorschläge lässt die Stadt Essen bis einschließlich Sonntag (26.11.) abstimmen: Es geht um den Werbeslogan auf dem Handelshof am Tor zur Innenstadt. Der Werbespruch, der die meisten Stimmen bekommt, wird dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 29. November final vorgelegt.

Handelshof in Essen: Machen Sie mit bei unserer Probeabstimmung

Wenn Sie „richtig“ abstimmen wollen, können Sie das unter diesem Link direkt bei der Stadt Essen machen: www.essen.de/SchriftzugHandelshof

