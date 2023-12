Hochwasserlage in Essen: Die Kurt-Schumacher-Brücke in Steele ist gesperrt.

Dauerregen Hochwasser in Essen: So ist die Lage an Heiligabend

Essen. Weiterhin droht in den Essener Stadtteilen an der Ruhr Hochwasser. Die Lage hat sich über Nacht aber etwas entspannt, teilt die Feuerwehr mit.

Etwas entspannt hat sich Hochwasser-Lage laut Feuerwehr in den Essener Stadtteilen nahe der Ruhr. Der Wasserstand sei trotz andauernder Regenfälle nur gering um zehn bis 15 Zentimeter gestiegen, so Feuerwehrsprecher Christian Schmücker.

„Die Kurve hat sich deutlich abgeflacht“, sagt er. Am für Essen relevanten Hattinger Pegel (sechs Meter) verzeichne man über Nacht einen Anstieg auf 5,93 Meter. Das sei für die Lage ein guter Wert.

Die Feuerwehr Essen hat Vorbereitungen für Hochwasser getroffen

Die Feuerwehr habe alle notwendigen Vorbereitungen für den möglichen Hochwasserfall getroffen, es gebe aber derzeit (24. Dezember, 8.30 Uhr) keine aktiven Maßnahmen. Lediglich einige Gullydeckel seien freigeräumt worden.

Die Feuerwehr habe in der Nacht in Essen keinen Hochwassereinsatz gefahren, auch nicht wegen vollgelaufener Keller. „Wir haben zum Glück nur leichten Regen und die Anwohner nahe am Fluss sind vorgewarnt“, so der Sprecher.

Dennoch behalte man die Lage im Blick, es gebe stündlich ein Update mit dem Ruhrverband. Auch Polizei und Stadt würden die Hochwasserlage im Blick behalten.

Die Brehminsel in Werden sei entgegen der am Vortrag aufgekommenen Gerüchte nicht komplett überflutet, aber zur Vorsicht inzwischen trotzdem gesperrt.

Einige Straße in Essen sind bereits gesperrt

Überflutet sei dagegen die Umgebung des Restaurants Rote Mühle, die Zufahrtstraße sei gesperrt. Ebenfalls nicht befahrbar seien die Langenberger Straße zwischen Steele und Überruhr zwischen Überruhrstraße und Kurt-Schumacher-Brücke, der Rademacherweg und die Holteyer Straße zwischen Charlottenberg und Holteyerberg.

