Holzöfen: Stadt Essen will Bürger zu Online-Kurs animieren

In vielen Häusern und Wohnungen sind Holzöfen in Betrieb - zur Freude der Bewohner. Leider gibt es auch Nebenwirkungen.

Essen Holzöfen sind im Trend und verbreiten angenehme Wärme, bewirken aber auch Luftverschmutzung. Stadt Essen bietet kostenlose Kurs-Gutscheine an.

Bei so genannten Inversionswetterlagen im Winter, wenn schadstoffreiche Luft nicht abzieht, kann man sie riechen: Holzöfen und Kamine sind mttlerweile auch in Essen in vielen Wohungen in Betrieb. Um die damit verbundene Luftverschmutzung zu reduzieren, schließt sich die Stadt Essen dem nationalen Projekt „Smartes Heizen mit Holz“ an. Ziel sei es, durch eine optimierte Bedienung möglichst vieler privat genutzter Holzöfen schnell und deutlich die Emissionen zu senken, so die Stadtverwaltung.

Um möglichst viele Besitzer von Holzöfen gleichzeitig schulen zu können, hat sich die Stadt Essen nach eigenen Angaben für eine Kooperation mit der deutschen Ofen-Akademie entschlossen: Das ist eine digitale Schulungsplattform, die darauf zugeschnitten ist, die rund 11,5 Millionen Ofennutzer in Deutschland schnellstmöglich zu trainieren. Wie ernst die Verschmutzung genommen wird, hat der Gesetzgeber mit der Androhung unterstrichen, ältere Öfen stilllegen zu wollen.

Experten erklären, worauf beim Heizen mit Holz zu achten ist

Kernstück der Schulung ist ein gut anderthalbstündiger Onlinekurs, in dem Experten erklären, worauf beim Heizen mit Holz besonders zu achten ist. Das Seminar kann jederzeit begonnen oder unterbrochen und später fortgesetzt werden. Am Ende gibt es einen kurzen Test. Wer diesen besteht, bekommt den „Ofenführerschein“, ein personalisiertes Umweltzertifikat. Zudem werden die Absolventen dauerhaft Geld sparen, weil sie weniger Holz für die gleiche Wärmeausbeute benötigen.

Die Stadt Essen bietet ab sofort 1000 kostenlose Gutscheine für den Besuch der Online-Akademie. an Alle Information dazu und die Onlinegutscheine gibt es unter www.ofenakademie.de/stadt-essen/

