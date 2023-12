Internet-Gigant hilft jungen Flüchtlingen in Essen

Essen Flüchtlinge zwischen acht und 17 Jahren brauchen Hilfe – zum Beispiel vom Verein Plan B. Und wer hilft Plan B? Die Antwort überrascht.

In Altendorf gibt es jetzt eine neue Unterkunft für junge, sogenannte „unbegleitete“ Flüchtlinge - Jungen und Mädchen zwischen acht und 17 Jahren, die ohne Eltern wochen-, teilweise monatelang auf der Flucht sind und irgendwann in Essen stranden. 289 von ihnen kamen bislang in diesem Kalenderjahr nach Essen, die meisten aus Syrien und Afghanistan, fast alle – 90 Prozent – sind männlich, „doch die Zahl der Mädchen wächst“, sagt Gülbahar Altinisik, die Leiterin des Fachbereichs „Stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Geflüchtete“ beim Verein „Plan B Ruhr“.

In Altendorf hat der Verein jetzt ein Haus angemietet und zu einer sogenannten „Brückeneinrichtung“ umfunktioniert – 28 Jugendliche finden Platz in Mehrbettzimmern, in einem großzügigen Aufenthaltsbereich, in einer einladenden Wohnküche. Stets begleitet von pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sollen den jungen Flüchtlingen hier die ersten Schritte leichter gemacht werden. „Es dauert oft Monate, bis die behördlichen Wege gegangen sind, sodass die Jugendlichen endlich in die Schule gehen können“, berichtet Klaudia Kempe, die stellvertretende Leiterin der Einrichtung in Altendorf.

Flüchtlinge in Essen: Viele Hilfen für Jugendliche im Ruhrgebiet

Der Verein „Plan B“ betreibt mehrere Hilfsangebote – drei Wohngruppen für Jugendliche in Kray und Frohnhausen, eine Gruppe für Jugendliche, die kurzfristig aus ihren Familien herausgenommen werden (Inobhutnahme) in Frohnhausen, zwei Brückeneinrichtungen für unbegleitete Flüchtlinge – eine davon wie gesagt neu in Altendorf, aber auch ein Kinderschutzhaus in Katernberg und ein Café, das sich ebenfalls an unbegleitete, junge Flüchtlinge richtet.

Der Verein „Plan B“ hilft diesen Menschen. Wer hilft „Plan B“? Sie hängen es nicht an die große Glocke, aber schon ein Jahr lang bezieht „Plan B“ in seinen Einrichtungen Sachspenden vom Internet-Riesen Amazon. Der international agierende Internet-Händler hat eine eigene Abteilung, um sozialen Einrichtungen mit Sachspenden unter die Arme zu greifen. „Im Sommer 2021 sind wir gezielt auf gemeinnützige Organisationen zugegangen, es handelt sich um ein Pilotprojekt, von dem derzeit 39 Organisationen in Deutschland profitieren“, berichtet Patrick Sagheri, Leiter des Amazon-Projekts. Seit Dezember 2021 profitiert auch „Plan B“ in Essen und im Ruhrgebiet.

Amazon hilft Flüchtlingen in Essen: „Vor allem Socken sind beliebt“

Einrichtungen wie „Plan B“ können täglich auf einer speziell eingerichteten Amazon-Seite Produkte bestellen, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden – Socken, Unterhosen, Hygieneprodukte, Stifte und andere Neuware, von denen Amazon annimmt, dass sie in Einrichtungen wie denen von „Plan B“ gute Verwendung finden. „Vor allem Socken sind beliebt“, sagt Klaudia Kempe. Die gesamte Distribution, die Verpackung und den Versand übernimmt Amazon. „Es kann sein, dass bei den einzelnen Artikeln Retouren dabei sind, aber es handelt sich immer um unbenutzte Neuware und stammt aus unseren Warenlagern – es handelt sich um Produkte, die wir vorab zu viel eingekauft haben“, sagt Amazon-Manager Patrick Sagheri.

„Uns hilft das Angebot von Amazon sehr“, sagt Plan B-Fachleiterin Gülbahar Altinisik. Nicht nur, weil die Zahl der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge nicht geringer werde, sondern wachse.

