Essen Kriminelle sollen als „Ferien Spatz e.V“ aufgetreten sein, um Kinder bei fingierten Freizeitangeboten sexuell zu missbrauchen. Polizei ermittelt.

Wegen des Verdachts des möglichen sexuellen Missbrauchs von Kindern nach Kontaktaufnahme über ein Online-Angebot namens „Ferien Spatz e.V.“ ermitteln die Staatsanwaltschaft Bielefeld und eine Ermittlungskommission der Bielefelder Polizei. Das berichtet die Essener Stadtverwaltung. Der Grund: Das Jugendamt der Stadt Essen hat seit Jahrzehnten ein Ferienangebot mit gleichem Namen.

„Wir sind zutiefst erschüttert, dass sich Menschen mit kriminellem Hintergrund mit dem Namen unseres Ferienangebotes versucht haben, das Vertrauen von Familien zu erschleichen“, erklärt Carsten Bluhm, Leiter des Jugendamtes der Stadt Essen. „Wir hoffen inständig, dass dies nicht gelungen ist.“

Internetauftritt des Vereins wurde mittlerweile gesperrt

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem mittlerweile gesperrten Internetauftritt des Vereins um ein Fake-Angebot, unter der Nutzung falscher Personalien, handelt. Das Jugendamt der Stadt Essen bittet die Essener Bürger darum, die Ermittlungsarbeit der Bielefelder Polizei und Staatsanwaltschaft zu unterstützen.

Angebote mit Werbeflyern zu angeblichen Ferienfreizeiten wurden auch über Social Media, insbesondere in Gruppen für Alleinerziehende, beworben. Sie führten zu dem gefakten Internetauftritt. Dort wurde mit angeblichen Aufenthalten in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet und im Sauerland, in Sachsen und in Thüringen gelockt. Es besteht die Vermutung, dass weitere als die bislang bekannten Kontaktaufnahmen stattgefunden haben könnten.

Stadt Essen bittet, die Ermittlungen der Bielefelder Polizei zu unterstützen

Im Rahmen der Ermittlungen ergeben sich nach Angaben des Essener Jugendamtes nun folgende Fragen: Wer hatte Kontakt zu dem Ferien Spatz e.V.? Wer hat oder hatte Kinder dort angemeldet? Wer hat das Betreuungsangebot angenommen? Wer kennt Personen, die Kontakt hatten?

Wer kann Hinweise geben, wo in sozialen Medien für dieses Angebot geworben wurde?

Die Ermittler der Polizei betonen, dass sich ihre Maßnahmen ausschließlich auf den genannten, gefakten Internetauftritt des Vereins Ferien Spatz e.V. mit angeblichem Sitz in Bochum beziehen. Auf keinen Fall sind die seriösen Angebote von Städten oder Jugendämtern mit ähnlichem Namen gemeint. Hinweise per Telefon oder E-Mail bitte an: Polizeipräsidium Bielefeld / Ermittlungskommission „Spatz“, Telefon: 0521 545-1155 oder per E-Mail an Hinweise.Bielefeld@polizei.nrw.de

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen