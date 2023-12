Jungen-Duo attackiert 14-Jährigen im Essener Hauptbahnhof

Essen. Die Bundespolizei hat zwei junge Räuber (13/15) aus dem Verkehr gezogen. Was ohne Wirkung blieb: Wenig später schlugen sie erneut zu.

Zwei Jungen im Alter von 13 und 15 Jahren haben einen 14-Jährigen in der S6 auf dem Weg zum Essener Hauptbahnhof bespuckt und geschlagen. Außerdem sollen sie gewaltsam versucht haben, ihr Opfer zu berauben. Dass die Bundespolizei sie vorübergehend aus dem Verkehr zog, schien die behördenbekannten Täter nicht besonders beeindruckt zu haben. Wenig später begingen sie ein weiteres Raubdelikt.

Wie die Bundespolizei am Donnerstag berichtete, erschien der 14-Jährige am Mittwochnachmittag in Begleitung eines Zeugen auf der Wache im Hauptbahnhof und schilderte die Attacke. Der 13-Jährige habe ihm eine Ohrfeige verabreicht, der 15-Jährige habe ihn angespuckt, als er sich weigerte, seine Wertsachen herauszurücken. Als ein 36-Jähriger dazwischen ging, flüchtete das Duo aus dem Zug und stieg in die gegenüber bereitstehende S9 auf Gleis 11 ein.

Die S-Bahn in Steele angehalten

Die Einsatzkräfte veranlassten, dass die S-Bahn im Bahnhof Essen-Steele angehalten wurde. So konnten die Beamten die beiden Verdächtigen vor Ort stellen. Der Geschädigte und der Zeuge identifizierten die beiden mutmaßlichen Täter. Bei dem 15-Jährigen stellten die Bundespolizisten ein Einhandmesser sowie ein Verschlusstütchen mit Kokain sicher, das in einer Geldbörse versteckt war.

Der 14-Jährige hatte leichte Rötungen im Gesicht. Bundespolizisten informierten seine Erziehungsberechtigte, die ihren Sohn schließlich auf der Wache abholte. Wie eine Rücksprache mit der Polizei Essen ergab, haben die beiden Minderjährigen zwischen dem Essener Hauptbahnhof und dem Halt in Steele ein weiteres Raubdelikt begangen. Wie Bundespolizeisprecherin Anne Rohde erklärte, nahmen die beiden auf der etwa zehnminütigen Fahrt einem 14-Jährigen in der S9 Geld ab. Sie seien in diesem Jahr bereits mehrfach wegen solcher Straftaten aufgefallen.

Die Beamten sicherten die Videoaufnahmen aus den Zügen der S6 und der S9 und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittel verantworten.

