Kätzchen im Essener Hauptbahnhof ausgesetzt - und gerettet

Essen. Zwei Unbekannte haben die kleine „Cleo“ in einer Box auf einem Bahnsteig abgestellt und sind verschwunden. Doch es kam zu einem Happy End.

Zwei herzlose Unbekannte haben im Essener Hauptbahnhof ein kleines Kätzchen samt Box auf einem Bahnsteig abgestellt und anschließend das Weite gesucht. Bundespolizisten alarmierten die Tierrettung Essen e.V., und die traurige Geschichte fand ein rührendes Ende. Denn zwei Beamte haben signalisiert, „Cleo“ bei sich aufnehmen zu wollen, wenn die Samtpfote aus der Quarantäne entlassen wird.

Yvonne Kersten und Stephan Witte von der Tierrettung mit Einsatzkräften der Bundespolizei und „Cleo“ im Hauptbahnhof. Foto: Kdf-TV / WAZ

Dies berichtete Bundespolizeisprecherin Pia Leonhardt am Mittwoch. Gegen die beiden Tierquäler werde wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt. Das Aussetzen der Katze sei von den Überwachungskameras des Hauptbahnhofs dokumentiert worden. Streifenbeamten sei das Aussehen der etwa 25 bis 30 Jahre alten Männer bekannt, die am Samstagabend um 19.47 Uhr in den RE6 Richtung Düsseldorf stiegen und das Tier eiskalt auf einer Bank zurückließen.

Gern gelesen in Essen

Bevor „Cleo“ ins Tierheim an der Grillostraße gebracht wurde, stand ein Besuch auf der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof an, wo sich die Kleine den Beamten von ihrer zutraulichsten Seite zeigte. Einer Adoption dürfte demnach also nichts mehr im Wege stehen.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen