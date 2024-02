Karneval in Essen: Rumbacher Narren starten nach Krise neu

Essen-Haarzopf. Bei dem Essener Karnevalsverein hat es einige Veränderungen gegeben. Sogar eine Auflösung des Clubs war im Gespräch. Aber jetzt wird gefeiert.

Die Karnevalsgesellschaft Rumbacher Narren von 2015 hat sich nach einer Krise neu aufgestellt und startet mit frischer Energie in die kommenden närrischen Tage. So stehen am Samstag, 3. Februar, die siebte Prunksitzung und am Sonntag, 4. Februar, der fünfte Kinderkarneval auf dem Programm.

Für beide Veranstaltungen gibt es noch Restkarten. Die Sitzungen finden in den Räumlichkeiten des Tanzsportclubs Casino Blau-Gelb Essen im Geschäftszentrum Neue Mitte Haarzopf an der Fulerumer Straße 223 statt. Die Kinderkarnevalsveranstaltung am Sonntag ist traditionsgemäß eine Gemeinschaftsveranstaltung in Kooperation mit Casino Blau-Gelb Essen.

Dass die Rumbacher Narren jetzt unbeschwert die tollen Tage feiern können, ist nicht selbstverständlich. Der Club hatte offenbar kurz vor der Auflösung gestanden. „Wir hatten zwischenzeitlich Probleme mit einigen Mitgliedern, die aber nicht mehr dabei sind“, sagt erste Vorsitzende Markus Sakoschek, der sich mit seiner Frau Stephanie seit Jahren für den Verein engagiert und organisatorische Aufgaben übernimmt. Mit im Boot ist als Vizepräsidentin auch weiterhin die ehemalige Trainerin der Tanzgarde, Angie Bennor.

Der noch junge Essener Karnevalsverein hat 49 Mitglieder

Der noch junge Karnevalsverein ist laut Markus Sakoschek inzwischen auf 49 Mitglieder und 14 Gardekinder geschrumpft. „Wir besinnen uns jetzt wieder auf den traditionellen Karneval“, sagt der Vorsitzende zum Neuanfang, der allerdings noch nicht mit vollem Programm stattfindet. Aufgrund von Trainerwechseln bei der Tanzgarde sei die Zeit zu knapp gewesen, einen neuen Gardetanz einzustudieren.

Dafür gibt es einen neuen Showtanz, der Motive rund um die alten Ägypter und Cleopatra aufgreift. Eine Kostprobe erhielten die Besucherinnen und Besucher beim Neujahrsempfang des Bürgervereins Haarzopf-Fulerum.

Auch die Pläne, irgendwann einen richtigen Karnevalsumzug mit Musik und Tanzgruppen für den Stadtteil zu organisieren, hat Markus Sakoschek noch nicht aufgegeben. „Aufgrund der personellen Veränderungen wäre das in diesem Jahr zu viel Aufwand gewesen. Aber ich hoffe, wir können damit im nächsten Jahr starten.“

Vorstand plant einen Umzug durch die Straßen des Stadtteils

Bisher gebe es schon einen vereinsinternen kleinen Lichterzug am Karnevalsdienstag, der auch in diesem Jahr wieder durch die Straßen ziehen werde.

Doch jetzt wird erst einmal im Saal gefeiert. Einlass für die Prunksitzung ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Karten kosten 28 Euro und sind bei Stephanie Sakoschek unter 0157 58487158 oder bei dem Optiker Klötgen, Hatzper Straße 175, erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Bei der Prunksitzung tritt die Tanzgarde des Vereins mit neu einstudierten Tänzen auf. Außerdem sind Schlagersänger Pascal Krieger, Büttenredner Et Lisbeth, das Männerballett Glück Auf, Lena und Niklas, der Party-Doktor aus Oberhausen und die Tanzband „Oedingsche-Jonges“ zu sehen und zu hören.

Die schönsten Kostüme der Kinder werden prämiert

Beim Kinderkarneval gibt es Tänzen der Garde, das Kinderprinzenpaar der Stadt Essen und der Stadt Mülheim an der Ruhr sowie Clown Pepino werden auftreten. Jugendpräsident Leon Wiesner und die Vizepräsidentin Angie Bennor von den Rumbacher Narren werden die Kinder durch das Programm führen. Die schönsten drei Kinderkostüme werden wie in den vergangenen Jahren ausgezeichnet.

Einlass ist um 13 Uhr, Beginn 14 Uhr, das Ende ist für 17 Uhr geplant. Der Eintritt für Kinder bis 14 Jahre kostet drei Euro, ab 15 Jahre fünf Euro.

