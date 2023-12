Essen-Stoppenberg An einer Essener Grundschule ist ein Weihnachtsbaum verschwunden. Lichterkette und Baumschmuck blieben zurück.

War das ein Schock für Lehrer und Schulkinder der Tuttmannschule in Stoppenberg: Vor dem Wochenende hatten die Kinder noch den vom Förderverein gekauften Weihnachtsbaum geschmückt, am Montagmorgen (4.12.) war er weg. Wunschzettel und gemalte Bilder, die die Kinder an den Baum gehängt hatten, lagen auf dem Schulhof verteilt. Die Lichterkette war zerrissen und nicht mehr brauchbar, wie Schulleiterin Sabine Seeger im Gespräch mit der Redaktion sagt.

Der Start in die Woche sollte für die Tuttmann-Schülerinnen und -schüler eigentlich fröhlich beginnen. „Wir wollten uns mit den Eltern, dem Lehrpersonal und den Kindern am Weihnachtsbaum treffen und Lieder singen, um in adventliche Stimmung zu kommen”, erzählt Seeger.

Altenessener Kita spendete neuen Weihnachtsbaum

Was blieb, war ein gemeinsames Singen am Adventskranz in der Schule. Diskussionsstoff sei diese Situation nicht nur für die Schülerinnen und Schüler gewesen. Auch Eltern hätten Unverständnis gezeigt, dass es offenbar Menschen gibt, die Kindern den Weihnachtsbaum stehlen. Die Klassenlehrerinnen hätten den Vorfall mit den Schülern und Schülerinnen besprochen, einige seien dennoch traurig gewesen.

Schnell hatte sich herumgesprochen, was an der Tuttmannschule passiert war und die Leiterin der Altenessener Kindertagesstätte Vogelnest, Janine Westphal, reagierte. „Eltern aus unserer Kita haben auch ein Kind, das die Tuttmannschule besucht, und waren ganz erschüttert“, so Westphal. Die Tagesstätte bietet derzeit allen Interessierten Tannenbäume gegen eine Spende an. Das Geld komme dann sozial benachteiligten Familien im Stadtteil zugute. Eine der Tannen wurde jetzt von der Kita an die Schule gespendet. „Das fand ich ganz toll, dass die Kita-Leitung spontan einen neuen Weihnachtsbaum für uns parat hatte. Das war Super-Nachbarschaftshilfe”, freut sich Sabine Seeger, die Kindern, Kolleginnen und Kollegen wieder einen Baum präsentieren konnte.

Schule erstattete keine Anzeige nach verschwundenem Tannenbaum

Wunschzettel und Bilder, die einst an dem alten Baum gehängt hatten, konnten zum Teil noch genutzt werden. Die Kinder haben den neuen Baum damit geschmückt. Der steht nun während der Schulzeiten wieder auf dem Schulhof und wird nach Schulschluss im Gebäude abgestellt.

Anzeige habe die Schule nicht erstattet. Sabine Seeger betont, dass sie durchaus Empathie für denjenigen habe, der die Tanne mitgenommen hat: „Er hat den Baum erst abgeschmückt, bevor er ihn mitgenommen hat. Für mich ist das ein Anzeichen dafür, dass jemand nicht mutwillig, sondern aus der Not heraus gehandelt hat.” Sie sei froh, dass nun der gemeinsame Jahresabschluss mit Weihnachtsbaum gesichert sei.

Wer einen Tannenbaum gegen eine Spende in der Kita und Familienzentrum Vogelnest am Palmbuschweg abholen möchte, wendet sich an 0201 358525.

