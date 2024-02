Komatrinken: Mehr junge Essener landeten im Krankenhaus

Essen. Zu Karneval warnt eine Krankenkasse: Komatrinken ende oft im Krankenhaus. Die Experten sagen auch, ob es öfter Jungen oder Mädchen trifft.

Die Zahl der Komatrinker ist in Essen zuletzt leicht gestiegen: Im Jahr 2022 landeten demnach 84 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus, ein Jahr zuvor waren es noch 80. Das geht aus einer Auswertung hervor, die die Krankenkasse DAK-Gesundheit unmittelbar vor den Karnevalstagen veröffentlicht hat.

In Essen kamen mehr Jugendliche mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus

Das Rauschtrinken bei Schülern und Schülerinnen bleibe ein Problem, mahnt die DAK mit Blick auf die Zahlen des Landesbetriebes für Information und Technik NRW in Düsseldorf. Dabei falle auf, dass zuletzt mehr junge Mädchen mit einer Alkoholvergiftung stationär behandelt werden mussten: Ihre Zahl lag im Jahr 2021 noch bei 33, ein Jahr später waren es 47 weibliche Teenager. Die Zahl der gefährlich alkoholisierten Jungen ging dagegen entsprechend zurück: Landeten im Jahr 2021 noch 47 von ihnen im Krankenhaus, waren es 2022 „nur“ 37 junge Männer.

„Viele Jugendliche überschätzen sich und glauben, Alkohol gehört zum Feiern und Spaß haben dazu“, sagt Alexander Löhr von der DAK Gesundheit in Essen. Das dürfte an den Karnevalstagen, die zwischen Weiberfastnacht an diesem Donnerstag (8.2.) und Rosenmontag (12.2.) ihren Höhepunkt finden, auch in Essen wieder zu erhöhtem Alkoholkonsum bei Jugendlichen führen. Das sogenannte Komatrinken sei aber gerade für Kinder und Jugendliche besonders gefährlich, mahnt Löhr. „Alkohol wirkt auf junge Menschen schneller, stärker und länger als auf Erwachsene.“

Selbst Zehnjährige tranken riskante Mengen Alkohol

Wichtige Gesundheitsthemen wie der Umgang mit Alkohol sollten nach Ansicht der Krankenkasse daher verstärkt im Schulalltag behandelt werden. Zumal offenbar Aufklärungsbedarf besteht. So bereitet den Experten der Alkoholmissbrauch bei jüngeren Mädchen und Jungen zwischen zehn und 15 Jahren besondere Sorge. 2022 hätten in der Region 16 Kinder in dieser Altersgruppe alkoholbedingt in einer Klinik behandelt werden müssen.

Mit ihrer Warnung verbindet die Krankenkasse einen Aufruf zur Plakataktion „bunt statt blau“ zum Thema Alkoholmissbrauch: Schülerinnen und Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren können bis zum 31. März ihre Plakatideen für eine Kampagne zur Alkoholprävention einreichen und Geldpreise von insgesamt 12.000 Euro gewinnen. Unterstützt wird die seit dem Jahr 2010 laufende und mehrfach ausgezeichnete Kampagne durch NRW-Schulministerin Dorothee Feller. Verbunden ist die Kampagne mit der „Aktion Glasklar“, die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern über die Folgen von Alkoholmissbrauch aufklärt.

Informationen auf: www.dak.de/buntstattblau

