Konzert: Vom Himmel hoch - Kammerchor Kettwig wird festlich

Essen-Kettwig. So macht der Advent Freude: Der Kammerchor Kettwig lädt am Sonntag, den 10. Dezember um 16.30 Uhr zum festlichen Weihnachtskonzert in die Evangelische Kirche am Markt ein.

Zur Aufführung kommen an diesem Nachmittag zwei echte Klassiker des Genres: die „Messe in C-Dur op.86“ von Ludwig van Beethoven und die Choralkantate „Vom Himmel hoch“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy aus dem Jahre 1831 über das gleichnamige Weihnachtslied von Martin Luther.

Begleitet wird der Kammerchor durch die Solisten Sina Jacka (Sopran), Francisca Hahn (Alt), Florian Feth (Tenor) und Ralf Rhiel (Bass) sowie die Camerata Juvenalis, ein Orchester, das sich größtenteils aus Lehrern und Schülern der Musikschule Ratingen zusammensetzt. Die musikalische Leitung hat Edwin Pröm.

Karten sind im Vorverkauf beim Kettwiger Reisebüro HVV, Bürgermeister-Fiedler-Platz 3 und bei Buch Decker, Hauptstr.92 in Kettwig erhältlich. Erwachsene zahlen im Vorverkauf 18 Euro, Abendkasse 20 Euro Schüler, Studenten, Azubis: 8 Euro. (red)

