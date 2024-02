Kradfahrer wurde schwer verletzt bei Unfall in Essen-Kray

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw erlitt ein Motorradfahrer in Essen-Kray schwere Verletzungen. Feuerwehr musste das beteiligte E-Auto sichern.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto kam es am Donnerstag (15.2.) kurz nach 17 Uhr auf der Kreuzung Korthover Weg/Ottostraße in Essen-Kray. Der Kradfahrer wurde dabei rund zehn Meter durch die Luft geschleudert und landete in einem Gebüsch. Ein Notarzt versorgte den schwer verletzten Mann an Ort und Stelle, er wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Feuerwehrsprecher hatte der Pkw-Fahrer das Motorrad übersehen, er blieb unverletzt.

Dank Emercency Plug ging keine Gefahr von dem Auto mehr aus

Da es sich bei dem beteiligten Auto um ein E-Fahrzeug handelte, musste die Feuerwehr mit einem sogenannten „Emergency Plug“ das Auto gegen Wegrollen sichern. Der Emergency Plug wird in die Ladebuchse des Pkw gesteckt und simuliert einen Ladevorgang, bei dem das Fahrzeug eigenständig in die Fahrstufe „P“ wechselt und die elektrische Parkbremse anzieht. Dadurch konnten die Einsatzkräfte sicher an der Einsatzstelle arbeiten und es ging keine Gefahr mehr von dem Auto aus.

Für die Dauer des Einsatzes wurde der Kreuzungsbereich vollständig abgesperrt, weshalb es zu Staus kam. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen