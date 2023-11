Küchenbrand in Essen: Altenessener Straße war gesperrt

Die Feuerwehr Essen ist am Mittwochabend zu einem Brand an der Altenesser Straße, Ecke Heßlerstraße ausgerückt.

Essen Ein Feuer an der Altenessener Straße hat am Mittwochabend die Feuerwehr Essen auf den Plan gerufen. Der Verkehr der U11 war unterbrochen.

Feuerwehr und Rettungskräfte sind am Mittwochabend zu einem Brand an der Altenessener Straße ausgerückt. Die Einsatzkräfte waren gegen 18.40 Uhr in den Bereich an der Heßlerstraße alarmiert worden. Wie eine Sprecherin der Essener Feuerwehr mitteilte, handelte es sich um einen Küchenbrand. Verletzt wurde niemand.

Für die Dauer des Einsatzes war der Straßenbahnverkehr der U11 unterbrochen. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen vor Ort.

