Langjährige Kantorin von Essener Gemeinde ist gestorben

Fast drei Jahrzehnte war Ingrid Urbasch in der Evangelischen Gemeinde Essen-Rellinghausen für die Musik zuständig. Jetzt ist sie im Alter von 87 Jahren gestorben.

Die Trauerfeier für Ingrid Urbach mit anschließender Beisetzung findet am Mittwoch, 10. Januar, um 10 Uhr in Mülheim statt, in der neuen Halle des Hauptfriedhofs, Zeppelinstraße 132.

Die verstorbene Kantorin war in Essen-Rellinghausen sehr bekannt

Die Trauerrede hält Markus Söffge, derzeit Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Rellinghausen. Eine Abordnung des Chores singt unter der Leitung von Sabine Rosenboom – sie wurde damals Nachfolgerin von Ingrid Urbasch und ist heute schon selbst im Ruhestand.

Die Kirchenmusikerin war an Silvester gestorben.

Für viele im Stadtteil war sie eine Institution.

An Ingrid Urbasch, die bereits am 31. Dezember verstarb, werden sich viele aus der Gemeinde und dem Stadtteil erinnern. Wenn sie in Rellinghausen einkaufen ging, brauchte sie etwas länger – weil sie von vielen Leuten erkannt und angesprochen wurde. Ingrid Urbasch war im Stadtteil eine echte Institution. Sie war 28 Jahre lang Kantorin in der Evangelischen Kirche Rellinghausen und der Gemeinde bis zu ihrem Tod eng verbunden.

„Das ist meine Heimat hier“, hat sie in einem Interview mit dieser Redaktion zu ihrem 80. Geburtstag gesagt. Ingrid Urbasch war Schülerin des bekannten Komponisten und Kirchenmusikers Gerd Zacher, der ihr den Zugang zu neuer Musik eröffnete.

In der Evangelischen Kirche Rellinghausen an der Oberstraße wirkte Ingrid Urbasch viele Jahre. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

„Schon als Kind habe ich gesagt, dass ich Klavierlehrerin werden möchte. Der Gedanke, Kirchenmusikerin zu werden, kam erst später durch entsprechende Vorbilder. Meine Eltern waren von der Idee damals nicht begeistert. Die hielten Musik für brotlose Kunst“, erinnerte sich Ingrid Urbasch damals.

Das Klavierspielen brachte sie sich als Achtjährige selbst bei und griff mit einem Vertriebenen, der im Haus der Familie untergebracht war, vierhändig in die Tasten. Ihre Kindheit war ansonsten von Krieg, Flucht und der Unterbringung im Flüchtlingslager geprägt. Ingrid Urbasch stammt aus einem Dorf in Sachsen, floh 1947 als Elfjährige mit Eltern und Geschwistern über die „grüne Grenze“ und kam bei der Familie des Vaters in Mülheim unter.

Die Kirchenmusikerin baute Chöre und Orchester auf

„Aufgrund der Umstände kam meine Schullaufbahn etwas durcheinander, so dass ich erstmal kein Abitur hatte“, sagt sie. Später holte sie den Abschluss nach und wurde dann an der Folkwang-Hochschule ausgebildet. Dabei unterstützte sie auch ihr Vater, der erst komplett gegen eine Musikausbildung gewesen war. „Als er mich später dann bei Konzerten in der Kirche erlebt hat, war er doch stolz, glaube ich“, so Urbasch 2016.

Acht Jahre arbeitete sie als Kantorin in Mülheim, bevor sie 1971 in der Evangelischen Gemeinde Rellinghausen anfing und dort fast drei Jahrzehnte eine Vollzeitstelle bekleidete. Sie baute Chöre und Orchester auf und gab ihre Liebe zur Musik an den Nachwuchs weiter. Zeit fürs Privatleben blieb da kaum. Geheiratet hat Ingrid Urbasch nie. Den Verzicht auf eine eigene Familie bereute sie nicht. „Ich hatte ja hier 70 Kinder“, sagte sie damals.

Dass Ingrid Urbasch so offen war für neue Kunstmusik, sei schon sehr ungewöhnlich für eine Frau ihrer Generation gewesen, so die Einschätzung ihrer Nachfolgerin Sabine Rosenboom. Urbasch hatte wiederholt Seminare beim 2014 verstorbenen Komponisten Gerd Zacher belegt und war auch an einigen Uraufführungen zeitgenössischer Werke beteiligt.

Seit 1999 war die Kirchenmusikerin im Ruhestand

Nachdem sie 1999 in den Ruhestand gegangen war, trat Sabine Rosenboom die Nachfolge von Ingrid Urbasch an. Beide Frauen kannten sich über eine gemeinsame Freundin und hatten guten Kontakt. In der Anfangszeit übernahm Ingrid Urbasch noch gelegentlich Vertretungsaufgaben. Was sich musikalisch und auch sonst in der Gemeinde tat, verfolgte die Seniorin noch viele Jahre intensiv.

