Veranstaltung Lauf-Event Big City Run in Essen: So kann man 2024 mitmachen

Essen-Rüttenscheid Laufen und dabei die Stadt entdecken: Das ist die Idee des Big City Trail in Essen. Für die nächste Veranstaltung kann man sich jetzt anmelden.

„Wandern oder Laufen“ ist das Motto beim nächsten Big City Trail Essen. Am Sonntag, 14. April 2024, findet die fünfte Ausgabe des Lauf-Events statt, das sportliche, aktive Bewegung mit einer Stadttour verbinden soll. Diesmal führt ein großer Teil der Strecke durch Rüttenscheid. Die Anmeldung ist bereits geöffnet.

„In diesem Jahr haben wir das Event erstmalig auch für Wanderer geöffnet, was sehr gut angenommen wurde“, sagt Nora Mittelsteiner, Projektleiterin beim Veranstalter Bunert Events. „Die rund 9 Kilometer lange Strecke kann sportlich gelaufen, gewalkt oder gemütlich gewandert werden – alles ist möglich.“ So komme kein Zeitstress oder Wettkampfdruck auf, sondern es gehe einfach darum, gemeinsam aktiv zu sein und Spaß haben.

Laut Michael Schlimnat, ebenfalls Projektleiter bei Bunert Events, seien unter den 1020 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in diesem Jahr etwa 35 Prozent Wanderinnen und Wanderer gewesen. Da sei das Angebot aber noch nicht so bekannt gewesen: „Wir gehen davon aus, dass nächstes Jahr deutlich mehr Leute die Strecke wandern werden.“ Nach derzeitiger Anmeldesituation liege der Anteil bei 45 Prozent, man rechne damit, dass sich Läufer und Wanderer am Ende ungefähr die Waage halten werden.

Teilnehmer des Big City Trail in Essen liefen schon durch Philharmonie und Folkwang-Museum

Die Idee des Big City Trail Essen: Bei der Laufveranstaltung soll man nicht nur neue Wege kennenlernen, sondern auch viele Gebäude von innen sehen, die man vorher noch nicht besucht hat. „Schon einmal in Wanderschuhen auf einer Theaterbühne gestanden und anschließend hinter die Kulissen geschaut? Mit anderen Läufern spontan getanzt oder durch das Grugabad gejoggt?“, heißt es zum Beispiel in der Ankündigung.

Im vergangenen Jahr joggten und wanderten die Teilnehmer beispielsweise durch Mintrops Concierge Hotel, die Bar Gin & Jagger, die Philharmonie, das Folkwang-Museum, die Domschatzkammer, Laufsport Bunert, die Redaktion von Radio Essen, die Lichtburg und die Tanzschule Overrath.

Start und Ziel ist 2024 im Rüttenscheider Grugapark

„2023 haben wir die Strecke bereits in den Essener Süden Richtung Rüttenscheid verlagert und wir besuchen viele weitere Stationen in diesem Stadtteil, die wir vorher noch nicht im Programm hatten“, so Michael Schlimnat. „Start und Ziel ist nun im Grugapark, wo schon nach wenigen Metern das erste Highlight wartet: das Ronald-McDonald-Haus.“

Entworfen nach den architektonischen Ideen des Künstlers Hundertwasser, ist es ein Zuhause auf Zeit für Familien mit schwer kranken Kindern, die im Universitätsklinikum Essen behandelt werden. Schlimnat ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses großartige Projekt in diesem Jahr als Charity Partner begrüßen und mit den Teilnehmenden besuchen dürfen.“

Neben Ronald-McDonald-Haus und Grugabad führt die Strecke 2024 unter anderem wieder durchs Folkwang-Museum, erstmals durch die Messe Essen und durch die Eon-Zentrale. Im Theater Courage führt Vorstand Peter-Maria An­sels­tet­ter etwas für die Läuferinnen und Läufer auf. Die gesamte Route wird zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten.

Big City Trail 2024 in Essen: Läufer starten in fünf Wellen

Die Läuferinnen und Läufer starten zwischen 10 und 10.40 Uhr in fünf Wellen. Wer in welcher Welle startet, wird eine Woche vor der Veranstaltung bekannt gegeben. Entlang der Stecke werden sie mit Getränken versorgt, am Ziel gibt es eine Versorgung mit Snacks und Getränken. Der Eintritt für den Grugapark ist am Eventtag für Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos.

Ausführliche Informationen zum Big City Trail Essen und Anmeldung unter www.essen-city-trail.de. Es ist auch möglich, (etwa zu Weihnachten) einen Gutschein für die Teilnahme zu verschenken. Bis zum 14. Januar beträgt die Teilnahmegebühr 23 Euro, danach 28 Euro.

