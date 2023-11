Lichtermarsch für den Frieden durch Essen-Rüttenscheid

Essen. Zu einer Anti-Kriegs-Demonstration erwartet der Anmelder am Freitag rund 80 Teilnehmer. Start ist um 17 Uhr am Rüttenscheider Stern.

Ein „Lichtermarsch für den Frieden“ soll am Freitag (24. November) durch Essen-Rüttenscheid ziehen. Die Polizei bestätigte eine entsprechende Anmeldung.

Erwartet werden rund 80 Teilnehmer, sagte deren Sprecher Matthias Werk am Donnerstagmorgen. Startpunkt ist um 17 Uhr am Rüttenscheider Stern, bevor es in Richtung Rellinghauser Straße geht.

Clemens Jost von der Linksjugend Essen erklärte als Anmelder der Demo: „Wir wollen nicht nur Licht in den Essener Abendhimmel schicken, sondern auch ein Leuchten für die Menschen in Palästina und Israel.“

