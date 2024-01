Lidl im Essener Hauptbahnhof: Geldbörsen-Klau – Fotofahndung

Essen Ein Diebstahl im Hauptbahnhof Essen wurde von Kameras aufgezeichnet. Ein unbekannter Mann hat einem Reisenden die Geldbörse geklaut.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Bundespolizei NRW nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, bereits am 12. September einem Reisenden (54) die Geldbörse gestohlen zu haben.

Hauptbahnhof Essen: Opfer stieg aus der S9 aus an Gleis 7

Der Reisende stieg am frühen Abend aus einem Zug der S-Bahn-Linie S9 aus, ging zur Zwischenebene hinunter, von dort in die Haupthalle. Immer wieder näherte sich der Gesuchte dem 54-Jährigen. Der junge Mann folgte dem Reisenden in den Lidl-Markt im Hauptbahnhof. Auf Bildern der Videokameras ist zu sehen, dass der Gesuchte später fluchtartig den Laden aus dem Nordausgang verlässt und einen Gegenstand in seiner Bauchtasche verstaut.

Die Bundespolizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Zum Tat-Zeitpunkt trug er ein schwarzes T-Shirt mit pinker und grüner Aufschrift, eine schwarze Jeans, weiße Turnschuhe und eine schwarze Bauchtasche. Der Vorgang spielte sich am 12. September, einem Dienstag, zwischen 18.13 Uhr und 18.30 Uhr im Hauptbahnhof ab. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter 0800/ 6 888 000 entgegen.

Im Essener Hauptbahnhof war dieser unbekannte Mann unterwegs. Er soll einem 54-Jährigen die Geldbörse gestohlen haben. Foto: Bundespolizei Essen

