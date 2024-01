Lieber zeigen, wie unwillkommen die AfD in Essen ist

Essen Der Widerstand gegen die Tagungserlaubnis in der Grugahalle klingt mutig, dürfte aber folgenlos bleiben. Warum kein echter Protest?

Mit Blick auf die aktuelle Debatte, so schreibt der OB dieser Tage auf Facebook, ist die Durchführung des AfD-Bundesparteitags im Juni in der Grugahalle „für mich nicht denkbar“. Tja, sorry, für mich schon. Und das, Gott bewahre, nicht aus Sympathie für eine zum größten Teil mindestens unappetitliche, mitunter auch offen rechtsextreme und rassistische Partei. Sondern weil am Ende nicht Geschmacksfragen und Gutgemeintes, sondern Gesetze und Gerichte entscheiden, was in diesem Land geht und was nicht.

Die AfD, so simpel stellt sich die Lage nun mal dar, ist nicht verboten. Davon künden sechs Ratsmitglieder, die im Essener Rathaus ebenso ein- und ausgehen wie 13 ihrer „sachkundigen Bürger“, außerdem zwölf Abgeordnete im NRW-Landtag und 78 im Bundestag. Und wenn wir Umfragen entnehmen, dass bundesweit über 20 Prozent der Wahlberechtigten dieser Partei ihre Stimme geben wollen, dann sollte uns mehr einfallen als der offensichtliche Versuch, eine juristisch ohnehin absehbare Tagungserlaubnis auf die Justiz abzuwimmeln – nur weil wir unsere saubere Demokratie-Weste damit nicht beschmutzen wollen.

Am rechtlichen Zwang zum Vertragsschluss hat sich faktisch nichts geändert

Die Sorge um die Sicherheit, klingt bei alledem eher vorgeschoben, und man wird den Eindruck nicht los, dass es am Ende mehr um Optik als um Inhalte geht, wenn die Messe intern beklagt, ein Bundestreffen der „Nazi-Partei“ AfD (O-Ton Ministerpräsident Wüst) würde arg geschäftsschädigend wirken – obwohl die doch 2015, 2017 und 2021 auch schon an der Norbertstraße zu Gast war und die Entscheidung über den Mietvertrag erst 2023 durchgewinkt wurde. Da war Frontmann Jörg Meuthen längst ausgetreten und beklagte eine von Björn Höcke dominierte Partei „am rechten Rand mit völkisch-nationalistischen Positionen“.

Tatsächlich war der Protest gegen die AfD damals zahlenmäßig eher mau. Man sah zudem den rechtlichen Zwang zum Vertragsschluss, an dem sich faktisch nichts geändert hat. Wir wäre es also, die Stadt Essen gäbe im Lichte dieser Erkenntnis ihren Pro forma-Widerstand gegen das Treffen dran, griffe stattdessen Thomas Kufens Signal („Die AfD ist nicht willkommen“) auf und machte dies an jenem Juni-Wochenende überdeutlich: mit einem kreativen und bunten Signal des Protests, den diese Stadt und vielleicht auch die AfD so noch nicht gesehen hat. Für mich durchaus denkbar.

