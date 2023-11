Lied über Essen: Ein Rap-Song der 257ers und „Essen diese“

Essen „Kerl Scheisse wat fühl ich mich wohl“: Die Macher der Instagram-Seite „Essen diese“ haben mit dem Rap-Duo 257ers einen Song gemacht.

Es gibt einen neuen Essen-Song: Das Kupferdreher Rap-Duo „257ers“ („Ich und mein Holz“) haben mit den Machern der populären Instagram-Seite „Essen diese“ ein Lied aufgenommen, das am Freitag (24. November) erscheint. Kostprobe aus dem Text: „Einwohner sechshunderttausend / Frisörläden eine Million / Schmutzkneipensuff auf Beton / Kerl Scheisse wat fühl ich mich wohl!“

„Der Song soll lustig und unterhaltsam sein und thematisiert, was gut ist in unserer Stadt, aber auch, was nicht so gut ist“, sagt Robin, einer der drei Macher von „Essen diese“, die die Meme-Seite nebenberuflich betreiben. Mit mehr als 80.000 so genannten „Followern“ auf Instagram hat sich „Essen diese“ seit seiner Entstehung im Jahr 2019 zu einem Forum entwickelt, das nicht nur satirisch Themen aufgreift, die vor allem junge Leute in dieser Stadt bewegen. Zu sehen sind auch täglich neue Videos, die eingeschickt werden - skurrile Szenen aus dem Stadtgebiet, ironisch betextet.

„Essen diese“-Leute treten nur mit Maske auf

Einer breiten Öffentlichkeit wurde „Essen diese“ Anfang 2022 erstmals bekannt, als mehrere tausend junge Bürgerinnen und Bürger dafür stimmten, dass „Essen diese“ als neuer Schriftzug auf den Handelshof installiert werden soll. Mittlerweile trifft auch Oberbürgermeister Thomas Kufen in unregelmäßigen Abständen die drei Macher der Seite, die stets mit Gesichtsmasken bei Presseterminen erscheinen, um im Alltag weiter unerkannt leben zu können.

Präsentieren den „Essen diese“-Song auch bei ihrem Konzert in der Grugahalle am 16. Dezember: Die 257ers sind Daniel Schneider (rechts) und Mike Rohleder. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Mittlerweile tritt „Essen diese“ auch als Veranstalter in Erscheinung - betrieben wird ein Club im Girardethaus, im Sommer 2023 stellten sie ein alternatives „Rü-Fest“ in Rüttenscheid auf die Beine, und im Herbst organisierten sie zusammen mit der Essen Marketing GmbH eine Freiluft-Disco auf dem Kennedyplatz.

Idee war eigentlich erst ein Witz

„Die Idee zum Projekt entstand vor einigen Monaten, als wir zunächst aus Spaß gesagt haben, lass uns doch mal einen Song machen“, sagt Robin. Regelmäßig treffe man sich mit den beiden Künstlern des Duos „257ers“, zum Beispiel im Stadion an der Hafenstraße. „Als die 257ers dann ihr Konzert in der Grugahalle ankündigten, wurde es mit dem Song konkret.“ Die Kupferdreher Rapper treten dort am 16. Dezember auf - auch der neue Essen-Song wird dann gespielt. Die drei Betreiber der „Essen diese“-Seite werden als DJs an den Plattenspielern stehen, die Sänger Daniel „Shneezin“ Schneider und Mike Rohleder werden rappen - Zeilen wie diese hier: „Neun Bezirke Essen diese / gibt vieles zu verbessern / Politik macht Heckmeck diese / geboren im Norden - schon verkackt diese / Döner im Süden - kein Geschmack diese“.

„Wir kennen die Jungs von ‚Essen diese‘ schon lange und es war uns ein Anliegen, sie einzubinden“, sagt auch Mike Rohleder von den 257ers. Sie hätten dann einen ersten Textentwurf ausformuliert und gemeinsam mit „Essen diese“ daran gefeilt, um den Charakter der Meme-Seite in den Zeilen einzufangen. Dafür hätten sie auch verschiedene musikalische Samples und Geräusche eingebaut. „Wir wollten diesmal keine Liebes-Hymne an die Stadt schreiben, sondern zum Beispiel auch die Probleme aufgreifen, die ‚Essen diese‘ anspricht“, erklärt der Rapper.

Vier bis fünf Tage haben sie im Studio verbracht, um den Song (Länge: 2.30 Minuten) aufzunehmen. Mitgröl-Qualitäten habe der Song weniger, doch er sei bestens geeignet zum Tanzen, verspricht Robin. „Wir sind gespannt aufs Feedback.“

Der Song ist ab Freitag auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Music abrufbar. Seine letzten Zeilen: „Wallah Krise / Essen diese“. Na denn!

