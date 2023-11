Black Friday: Längere Öffnungszeiten im Limbecker Platz

Essen. Der Limbecker Platz in Essen wird am Black-Friday-Wochenende länger öffnen. Auch einen verkaufsoffenen Sonntag wird es vor Weihnachten geben.

In zwei Tagen, am 24. November, sind die Schnäppchenjäger wieder los. Am „Black Friday“ und meist auch am darauffolgenden Samstag lockt der Einzelhandel seine Kunden mit hohen Rabatten. Die Essener Innenstadt ist an beiden Tagen dann meist rappelvoll. Schließlich decken sich dann viele auch schon mit Weihnachtsgeschenken ein.

Das Einkaufszentrum Limbecker Platz reagiert auf den erwarteten Ansturm und gibt Kundinnen und Kunden am 24. und 25. November länger Zeit zum Shoppen. Am Freitag und Samstag sind die Läden dann von 10 bis 22 Uhr geöffnet und somit zwei Stunden länger als an normalen Verkaufstagen.

Dagegen wird es im Limbecker Platz in der Adventszeit keine längeren Öffnungszeiten geben, wie das Center-Management betont. Die Essener folgen damit nicht der benachbarten Konkurrenz. Das Centro in Oberhausen verlängert in den Wochen vor Weihnachten und auch in der Zeit zwischen den Jahren seine Öffnungszeiten.

Verkaufsoffener Sonntag in der Essener Innenstadt

Allerdings gibt es auch für die Kunden des Limbecker Platzes vor dem Fest noch zusätzliche Shopping-Zeit. Die Läden im Center und der Innenstadt haben am Sonntag, 17. Dezember, geöffnet. An dem verkaufsoffenen Sonntag kann von 13 bis 18 Uhr eingekauft werden.

Mehr zum Thema Limbecker Platz

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen