Mann (25) niedergestochen - Polizei Essen fahndet mit Fotos

Essen. Junge Männer sollen einen 25-Jährigen am Limbecker Platz lebensgefährlich verletzt haben. Überwachungskameras filmten die Unbekannten.

Knapp eine Woche nach der lebensgefährlichen Attacke mit einer Stichwaffe auf einen 25-Jährigen vor dem Einkaufszentrum Limbecker Platz in der Essener Innenstadt hat die Mordkommission am Donnerstag Fotos der mutmaßlichen Angreifer veröffentlicht. Die Ermittler, die von versuchtem Totschlag ausgehen, hoffen auf Hinweise von Zeugen.

Wer diesen jungen Mann erkennt, sollte die Polizei benachrichtigen. Foto: Polizei Essen

Die beiden jungen Männer auf den Bildern einer Überwachungskamera sollen den Afghanen am Ausgang des Einkaufszentrums zur Limbecker Straße hin mit einem Messer mehrere Verletzungen am Oberkörper zugefügt haben. Zudem gingen sie mit Pfefferspray auf ihr Opfer los.

Gesucht wird auch nach diesem Unbekannten. Foto: Polizei Essen

Anschließend die mutmaßlichen Täter in Begleitung zweier weiblicher Jugendlicher, die die Auseinandersetzung miterlebten, so die Polizei. Wer Angaben zu den Gesuchten machen kann, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Diese jungen Frauen sollen die Bluttat beobachtet haben. Foto: Polizei Essen

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen