Mann begrapscht Essenerin im Regionalexpress: Festnahme

Essen/Krefeld Tatort RE42: Ein 53-Jähriger berührt eine Frau (38) im Zug unsittlich. Bundespolizei stellt Tatverdächtigen im Essener Hauptbahnhof

Eine 38 Jahre Essenerin ist am Donnerstag (8. Februar) in einem Regionalexpress sexuell belästigt worden. Die Bundespolizei in Essen hat einen Tatverdächtigen (53) im Zug stellen können.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben in einem Regionalexpress der Linie RE42 (Krefeld-Essen).

Eine 38 Jahre alte Frau berichtete zunächst einem Zugbegleiter, dass ein fremder Mann ihr gegenüber in der Vierersitzgruppe Platz genommen habe. Kurz darauf habe er sie bedrängt und ihr an die Oberschenkel-Innenseite gefasst, um sie dort zu streicheln.

Der Tatverdächtige war offenbar betrunken

Die Frau habe dem Mann deutlich zu verstehen gegeben, dass sie nicht angefasst werden möchte. Anschließend sei sie aufgestanden, um sich einen anderen Sitzplatz zu suchen. Der Mann habe ihr jedoch den Weg versperrt, so dass sich die Essenerin eng an ihm vorbei bewegen musste. Ein 20 Jahre alter Fahrgast habe die Schilderung der Geschädigten bestätigt.

Gegen 14.50 Uhr alarmierte der Zugbegleiter die Bundespolizei. Beamte empfingen den einfahrenden Regionalexpress im Essener Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig zu Gleis 10, durchsuchten den Zug und ergriffen den Tatverdächtigen. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann wurde zur Bundespolizeiwache gebracht. Einen Atemalkoholtest habe dieser jedoch abgelehnt. Auch zu den Vorwürfen habe er sich nicht äußern wollen.

Die Bundespolizisten sicherten die Videoaufnahmen aus dem Zug und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein.

