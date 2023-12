Marode Kita in Essen: Neubau für rund 9 Millionen Euro

Die Kita an der Armstraße in Essen-Borbeck ist marode. Nebenan soll deshalb neu gebaut werden.

Essen-Borbeck Eine Essener Kita weist so große Baumängel auf, dass direkt nebenan neu gebaut wird. Das hat auch Folgen für eine bisherige Freizeitfläche.

Die Kita an der Armstraße in Borbeck weist große Baumängel auf. Deshalb bekommt sie einen Neubau und wird in Zukunft von der Hülsmannstraße aus erreichbar sein. Der Rat der Stadt Essen hat nun den Baubeginn für das insgesamt rund 9,33 Millionen Euro teure Projekt beschlossen.

Der Neubau der weiterhin viergruppigen Kita soll u-förmig und zweigeschossig auf dem derzeitigen Bolzplatz, gelegen zwischen Armstraße, Weidkamp und Hülsmannstraße, errichtet werden. Damit befindet sich der Haupteingang zukünftig nicht mehr am Bestandsgebäude an der Armstraße, sondern an der Hülsmannstraße – deshalb wird sich auch der Name der Kita ändern. Geplant sind eine geklinkerte Fassade sowie ein begrüntes Dach mit Photovoltaik-Anlage, geheizt wird in Zukunft mittels Wärmepumpe.

Kita in Borbeck wird neu gebaut – inklusive Jugendeinrichtung

Zusätzlich zum eigentlichen Kita-Gebäude soll eine Jugendeinrichtung mit eigenen, von der Kita baulich getrennten Innen- und Außenbereichen entstehen. „Im Rahmen der Planungen ist die Erhaltung des Baumbestandes sowie die Gestaltung des Innenhofs als Spielbereich vorgesehen“, teilt die Stadtverwaltung mit.

+++ Tipp: Abonnieren Sie hier unseren wöchentlichen Familiennewsletter. +++

Die Fläche des Neubaus wird mit den Außenbereichen laut Stadt rund 3300 Quadratmeter umfassen. Von den Gesamtkosten entfallen etwa zwei Millionen Euro auf den Bau der Jugendräume. Für zu erwartende Preissteigerungen im Laufe der Bauzeit ist laut Stadtverwaltung bereits ein Puffer eingerechnet. Die Fertigstellung von Kita und Jugendeinrichtung ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Durch den Neubau entfällt an der Stelle der bisherige Bolzplatz. Zunächst war angedacht worden, den Bolzplatz später auf das Gelände der alten Kita zu verlagern – doch der Plan ist wieder verworfen worden. Der Grund ist in der Vorlage der Stadtverwaltung nachzulesen: „Ein Schallgutachten hatte ergeben, dass der Bolzplatz auf dem Grundstück des Bestandsgebäudes mit Rücksicht auf die umliegende Bebauung nicht dort angelegt werden darf.“ Als Ausgleich für den Wegfall des Bolzplatzes soll stattdessen der Spielplatz an der Armstraße nach Süden erweitert werden. Die Spielplatzfläche von aktuell etwa 1450 Quadratmetern soll sich den Plänen zufolge um 390 Quadratmeter vergrößern.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen