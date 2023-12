Metzgermeister Otto Velten betreibt die Familien-Metzgerei in Essen-Steele in fünfter Generation.

Ernährung Metzger in Essen: So überlebt man trotz Veggie-Trends

Essen Otto Veltens Metzgerei wird 150. Wie überlebt man heute als Metzger? Er sagt: Es geht ums Glücklichsein. Kann er das bitte erklären?

Otto Veltens Metzgerei auf der Bochumer Straße in Essen-Steele feiert den 150. Geburtstag – der Betrieb gehört zu einem knappen, halben Dutzend von Metzgerbetrieben im Essener Stadtgebiet, die noch selbst Wurst herstellen.

Und nicht nur Wurst: Wer Veltens Laden betritt, denkt, er ist im Feinkostgeschäft. In den Auslagen Bestes für den Mittagstisch, gleich zum Mitnehmen oder zum Verzehr vor Ort. Senf-Rahm-Geschnetzeltes in Estragon. Reis-Gemüse-Pfanne mit Hähnchenfilet. Asia-Pfanne mit frischem Gemüse. Lauch-Feta-Pfanne. Es ist halb zwölf am Mittag, es gibt vielleicht zehn Sitzplätze in Veltens Metzgerei – alle sind besetzt.

In den Neunzigern kam der Umbruch

„Man muss konsequent auf die Bedürfnisse der Leute eingehen“, sagt Otto Velten. Deshalb baute er vor Jahren das Mittagstisch-Angebot aus, 20 verschiedene Gerichte gibt es mittlerweile täglich. Aber zählt zu den Bedürfnissen der Leute nicht auch, möglichst wenig Geld fürs Essen auszugeben? Velten lacht. 1993 übernahm er den väterlichen Betrieb, fünfte Generation, angefangen hatte es 1873, auch damals schon in Steele, vielleicht einen Kilometer Luftlinie vom derzeitigen Ladenlokal.

„Es kamen viele Unwägbarkeiten und Tiefen“, berichtet Velten von der Zeit, als er die Geschäfte übernahm. Absehbar war, dass das herkömmliche Metzgerei-Geschäft nicht würde mithalten können bei den Tiefpreisen, die Discounter und Supermärkte vorgaben. „Wir entschieden uns dafür, konsequent regionale Spitzenprodukte anzubieten – das heißt aber auch, dass man davon ausgehen muss, dass 80 Prozent der Kunden nicht mehr wiederkommen.“

Velten weiß, wo seine Tiere aufwachsen – so nah wie möglich

Also weg von der Massentierhaltung, hin zum Ruhrtaler Freilandschwein zum Beispiel, die Tiere leben auf Kettwigs Feldern. Aus Velbert kommen die Rinder für Veltens Steaks, Deutsches Fleckvieh. „Es ist ganz wichtig“, sagt Velten, „dass die Tiere ein glückliches Leben geführt haben. Wer sich von Tieren ernährt, die nicht glücklich waren, kann selbst nicht glücklich sein.“

Das bedeutet auch: Veltens Betrieb setzte auf die Lebensweisheit, dass weniger mehr ist – weniger Fleisch im Alltag, „aber die Kunden müssen es sich leisten können“. Und? Können sie – Veltens Konzept ging auf. Und mit Erfolg reagiert er auch auf Ernährungstrends, stellt sogar Veggie-Wurst selbst her, und sein Partyservice beliefert die ganze Region. „Klar ist, dass Sie bei einem Feuerwehrfest nicht 500 Bratwürste vom Freilandschwein anbieten, das kann und will keiner bezahlen“, sagt Velten. Aber: Selbst bei konventionellen Veranstaltungen muss es immer auch eine Veggie-Alternative zu Wurst und Fleisch geben; Velten liefert sie gleich mit. Man kann auch ganze Menüs für feierliche Anlässe bei ihm ordern, inklusive Vorspeise und Nachtisch, geliefert wird bis vor die Haustür.

Velten ist jetzt 56 Jahre alt, „ich habe immer alles Herzblut in unseren Betrieb gesteckt“. Er beschäftigt acht Mitarbeiter, und irgendwann, eines Tages, könnte einer seiner Söhne, die längst im Erwachsenenalter sind, den Betrieb übernehmen und die Familientradition somit fortsetzen. Doch bis dahin werden und sollen auch noch einige Jahre vergehen – Velten berichtet, dass er stets investiert hat, in Maschinen und in die Laden-Einrichtung, allein die frischen Salate und tagesfrischen Mittagsgerichte werden präsentiert in einer drehbaren Glasvitrine, „die gibt es so sonst nirgendwo in der Region“. So hofft er, dass besonders die Stammkunden, die bei weitem nicht nur in Steele wohnen, sondern auch in den angrenzenden Stadtteilen, Velten und seinem Team die Treue halten.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen