Millionenbeute: Polizei Essen überführt falsche Wasserwerker

Essen/Mülheim. Eine Familienbande hat Senioren serienweise um Geld und Schmuck betrogen. 16 Fälle gelten als aufgeklärt. Vier Verdächtige in Haft.

Als falsche Wasserwerker haben sich die Betrüger serienweise Zutritt zu den Wohnungen älterer Menschen verschafft, um sie um ihr Vermögen zu bringen. Doch jetzt konnten Ermittler der Essener Polizei einer mutmaßlich kriminellen Familie den Geldhahn abdrehen: Nach intensiven Ermittlungen hat die Kommission „Platte“ vier Verdächtige überführt und festgenommen - Vater, Sohn und Schwiegertochter. Nach Informationen dieser Zeitung sollen sie mit einem weiteren Komplizen mindestens seit März des vergangenen Jahres fette Beute gemacht haben. Der Schaden dürfte in die Millionen gehen, heißt es.

16 Abziehereien zum Nachteil älterer Menschen werfen die Behörden einem 43-jährigem Deutschen aus Krefeld, zwei 38 sowie 23 Jahre alten deutschen Mönchengladbachern und einer dort ebenso gemeldeten Deutsch-Türkin (26) vor. Sowohl der 43-Jährige als auch der 23-Jährige sind der Polizei bereits in der Vergangenheit wegen gleichgelagerter Straftaten aufgefallen. Meist waren sie im Rheinland aktiv, aber auch in Mülheim (zwei Taten) und am 18. April in Essen.

Nennenswertes Vermögen in Bredeney erbeutet

Nachdem die Bande mit ihrer miesen Masche an jenem Dienstag ein nennenswertes Vermögen bei einer 81-Jährigen in Bredeney erbeutet hatte, rief die Essener Polizei ihre Ermittlungskommission ins Leben, die durch Observierungen und verdeckte Ermittlungen eine Spur zu den mutmaßlich Kriminellen fand. Schnell lag die Vermutung nahe, dass es sich um eine überregional agierende Tätergruppierung handeln könnte.

Als das Fluchtauto der Bande ins Visier der Ermittler der Kripo Essen geraten war, ließ der Zugriff nicht mehr lange auf sich warten. Bei Wohnungsdurchsuchungen konnten ein Teil der Beute wie Bargeld und Schmuck, aber auch mutmaßliche Tatkleidung wie „Blaumänner“ sichergestellt werden. Alle vier Beschuldigten sitzen inzwischen in Untersuchungshaft, sagte Polizeisprecherin Sonja Kochem am Donnerstag.

