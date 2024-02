Mit Bierflasche zugeschlagen: 32-Jähriger stirbt in Klinik

Nach einem Angriff in der Essener Innenstadt ist ein 32-Jähriger an seinen Verletzungen gestorben.

Essen. Ein brutaler Angriff auf der Kettwiger Straße in der Essener Innenstadt hatte tödliche Folgen. Ein 29-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft.

Eine Mordkommission der Polizei Essen ermittelt nach einem tödlichen Gewaltverbrechen in der Innenstadt: Ein 32-Jähriger aus Mazedonien ist in der Nacht zum Samstag auf der Kettwiger Straße so brutal mit einer Bierflasche angegriffen worden, dass er wenig später in einem Krankenhaus starb.

Ein 29 Jahre alter Verdächtiger aus Eritrea konnte festgenommen werden. Der Beschuldigte sitzt wegen Totschlags in Untersuchungshaft.

Eine Mordkommission ermittelt. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen im Laufe des Montags weitere Details bekannt geben.

