Mit Machete gedroht? Polizei Essen ermittelt nach Streit

Essen. Nach einem Streit in der Essener Innenstadt hat ein bewaffneter Angreifer sein Opfer bis in ein Restaurant verfolgt. Kripo hofft auf Hinweise.

Nach einer Bedrohung mit einer Waffe, bei der es sich möglicherweise um eine Machete handelte, in der Essener Innenstadt ermittelt die Polizei und hofft auf Hinweise von Zeugen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, waren mindestens zwei Männer am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der Viehofer Straße in Höhe der Kasteienstraße aneinandergeraten. Ein Beteiligter zog eine Hieb- oder Stichwaffe und verfolgte seinen flüchtenden Kontrahenten in ein dortiges Restaurant. Ein dem Mann wohl bekannter Zeuge der Auseinandersetzung hielt ihn zurück. Schließlich flüchteten alle drei Beteiligten.

Mögliche Zeugen sollten sich melden

Die Unbekannten wurden als etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Zeugen vermuteten, dass sie nordafrikanischer Herkunft seien. Der Mann mit der Waffe sei zwischen 22 und 28 Jahre alt und habe eine blaue Jacke der Marke „North Face“ sowie eine silberne Jogginghose der Marke „Nike“ getragen. Der Geschädigte soll 20 bis 27 Jahre alt sein, trug eine weiße Kappe, eine blaue oder grüne Jacke sowie eine grüne Hose (jeweils der Marke „Lacoste“). Der Zeuge sei zwischen 20 bis 25 Jahre alt, habe kurze lockige dunkle Haare und eine schwarze Jacke sowie eine helle Jogginghose getragen.

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen der Tat. Wer den Zwischenfall beobachtet hat oder Hinweise zu den Gesuchten geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201 829-0.

