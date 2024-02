Müllabfuhr in Essen: EBE verurteilt Attacken auf Mitarbeiter

Müllabfuhr in Essen: Nach Angaben der Entsorgungsbetriebe Essen wird der Ton gegenüber Mitarbeitern rauer, auch Angriffe würden zunehmen, heißt es in einer Mitteilung.

Essen Mitarbeiter von Müllabfuhr, Straßenreinigung etc. seien in Essen immer häufiger Opfer von Angriffen. Das ist „völlig inakzeptabel“, so die EBE.

Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) haben offenbar immer öfter mit Attacken während ihrer Arbeitszeit zu kämpfen. Die Liste der Übergriffe sei lang, heißt es seitens der EBE in einer Mitteilung vom Freitag (2.2.). „Nicht nur der Ton wird rauer, auch die Angriffe nehmen leider zu“, beklagt EBE-Geschäftsführer Karsten Woidtke, der auch Übergriffe auf Polizeibeamte, Feuerwehrleute und Mitarbeiter im Rettungswesen im Hinterkopf hat.

„Es kann doch nicht sein, dass Abfalltonnen nach unseren Mitarbeitern in Orange geworfen werden oder sie sich übel beschimpfen lassen müssen, wenn sie ihrer Arbeit nachgehen und ein Abfallsammelfahrzeug vielleicht mal sehr langsam in einer engen Straße fährt!“, so Woidtke. Immer häufiger würden sich Mitarbeiter der Müllabfuhr, der Straßenreinigung, an den Recyclingstandorten oder auch im Kundenservicecenter kritischen Situationen ausgesetzt sehen.

EBE-Geschäftsführer: „Wir bitten eindringlich um Verständnis für unsere Arbeit“

Zwar würden in den allermeisten Fällen Bürgerinnen und Bürger den Mitarbeitern der Reinigung, der Sperrmüll- und Abfallabholung oder Altpapiersammlung mit Respekt und Freundlichkeit, ergänzt EBE-Geschäftsführer Ulrich W. Husemann in der Mitteilung vom Freitagvormittag. Allerdings: „Das gilt zu unserem Bedauern nicht für alle Essener: Wenn Mitarbeiter attackiert und bedroht werden, dann sind hier Grenzen weit überschritten! Wir machen unsere Arbeit als Dienstleistung für die Bürger, für eine saubere Stadt. Werden wir dabei attackiert oder daran aktiv und aggressiv gehindert, dann behalten wir uns auch rechtliche Schritte vor.“

Man hoffe, dass es zu letzterem nicht kommen müsse. Die beiden Geschäftsführer schließen ihre Mitteilung mit einem gemeinsamen Appell: „Wir bitten eindringlich um Verständnis für unsere Arbeit, um ein wenig Wertschätzung und um ein gutes Miteinander hier in Essen!“ (jop)

