Neuer Imbiss in Essen eröffnet: Es gibt Sandwich für 1 Cent

Essen-Südviertel Die Kette „Sandwich Kings“ zieht in die ehemaligen Räumlichkeiten von „Pommes Pervers“ in Essen. Zum Start gibt es ein besonderes Angebot.

An der Moltkestraße 1 tut sich etwas: Wo „Pommes Pervers“ im vergangenen Jahr seine Türen geschlossen hat, eröffnet nun der Imbiss „Sandwich Kings“. Zum Start lockt der Betreiber mit einem Angebot, wie man es auch von der Döner-Kette „Haus des Döners“ kennt: Am Donnerstag, 22. Februar, gibt es ab 14 Uhr Sandwiches für einen Cent.

In einem Video in den sozialen Netzwerken Tiktok und Instagram bewirbt das Team der Sandwich-Kette die Aktion. „Dieses Sandwich kostet einen Cent“, sagt darin ein Mitarbeiter der Franchise-Kette und beißt beherzt in das Brot. „Sandwich Kings macht auch in Essen auf und am Tag der Neueröffnung kann jeder ein Sandwich für einen Cent probieren.“ Einschränkend wird allerdings ein Text eingeblendet, in dem es heißt, dass das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Bei ähnlichen Aktionen bildeten sich in der Vergangenheit oft lange Schlangen.

„Sandwich Kings“ hat Standorte in Essen, Bochum, Hattingen, Witten und Gelsenkirchen

Laut Franchisenehmer Emre Özkan wird es etwa 1000 bis 1200 15 Zentimeter lange Sandwichhälften geben. Zum Angebot von Sandwich Kings gehören zum Beispiel belegte Brote mit Hähnchenbrust, Sucuk, Dönerfleisch und Tomate und Mozzarella. Man kann sich auch ein Sandwich selbst zusammenstellen und den Belag sowie die Soße auswählen. Neben dem neuen Standort in Essen gibt es Läden in Bochum, Hattingen, Witten und Gelsenkirchen.

„Pommes Pervers“ hatte den Imbiss an der Moltkestraße im Dezember 2023 geschlossen. Auch die Filialen in der Essener Innenstadt sowie die in Dortmund und Düsseldorf sind dicht. Grund war laut Inhaber Mario Bimmermann die allgemein angespannte Situation in der Gastronomie: höherer Mindestlohn, Probleme, qualifiziertes Personal zu finden, die wieder gestiegene Mehrwertsteuer. Für die Filiale im Südviertel war mit „Sandwich Kings“ schnell ein Nachfolger gefunden. In der Essener City soll demnächst die Kette „Pommes Freunde“ einziehen.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen