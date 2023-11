Neuer Salon im Essener Wohnstift Augustinum eröffnet

Essen-Rellinghausen Das Seniorenheim in Essen-Rellinghausen bietet seinen Bewohnern einen neuen Treffpunkt an. Seit April wurden die Räume umgebaut und neu möbliert.

Im Rahmen einer Feierstunde mit Sektempfang hat das Wohnstift Augustinum in Essen-Rellinghausen seinen neuen Salon eröffnet. Dort können ab sofort gesellige und kreative Angebote wie Spielenachmittage und Bastelangebote stattfinden.

Drei nebeneinander liegende Räume stehen den 370 Bewohnerinnen und Bewohnern – der älteste ist 104 Jahre alt – jetzt zur Verfügung. Hausleiterin Astrid Fischer und ihr Team hatten sich vor den Umbauarbeiten ähnliche Räumlichkeiten in anderen Häusern des Augustinums angesehen, um sich Anregungen für die Gestaltung zu holen. Seit Ende April waren die alte Bibliothek mit Lesezimmer mit 70er-Jahre-Charme plus ein angrenzendes Gästezimmer umgebaut und neu eingerichtet worden. Von dort haben die Senioren auch einen Zugang zur Terrasse.

Im Salon in Essen können sich die Bewohner mit ihren Gästen treffen

Die Räume sind mit neuen türkisfarbenen Möbeln ausgestattet, die für eine frische Atmosphäre sorgen sollen. Auch auf die Lichtgestaltung habe man besonderen Wert gelegt, so Fischer. Bei der Gestaltung hatte auch Volker Misch vom Bewohnerbeirat Mitspracherecht, er übermittelte die Wünsche der Senioren, die dann von einem Architektenteam umgesetzt wurden.

Die Möbel in der Bibliothek des Essener Augustinums sind in Türkis gehalten. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

Nina Cristofolini vom Bewohnerservice wird ab sofort jeweils montags und freitags vormittags zu festen Zeiten Treffen anbieten, bei denen gebastelt, vorgelesen, genäht oder gespielt werden kann. Auch Musikstunden mit alten Schallplatten, Rätselrunden oder Biografiearbeit seien denkbar. „Wir richten uns dabei nach den Wünschen der Bewohnerinnen und Bewohner“, so Nina Cristofolini.

Der Salon ist ansonsten rund um die Uhr geöffnet. „Einige Bewohnerinnen und Bewohner sind nachts wach und können dann zum Beispiel die Bibliothek mit Krimis, Hörbüchern und Großdruckbüchern nutzen“, so Angelika Berenbrink, zuständig für die Kulturangebote im Haus an der Renteilichtung 8-10.

Ein Kühlschrank mit Getränken steht zur Selbstbedienung zur Verfügung. „Die Bewohnerinnen und Bewohner können in den Räumen so ihre Besucher bewirten“, erklärt Astrid Fischer. Gäste sind auch zum Adventsmarkt am Samstag, 2. Dezember, 10 bis 14 Uhr, willkommen. Dann gibt es Flohmarkt- und weihnachtliche Stände mit Deko- und Geschenkartikeln und Leckereien. Der Erlös der Veranstaltung ist für die Kinderstiftung Essen bestimmt.

