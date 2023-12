Norddeutscher entdeckt erst eine Leiche, dann Essen

Essen Zwischen Dichtung und Wahrheit bewegt sich das neue Buch von Huug van´t Hoff: „Elbaufwärts fließt bei Ebbe die Ruhr in die Spree“.

CN ist nach Essen gezogen, um Menschen kennenzulernen. Das gelingt ihm erst, als er in der Nähe des Baldeneysees eine Wasserleiche findet. Mit ihr trifft er auf ungeahnte Komplikationen und auf neue Freunde. Die wollen ihm eigentlich helfen, bringen aber sein Leben durcheinander. Nachdem die Tote von der Polizei identifiziert wird und sich als seine Jugendliebe aus Nordfriesland entpuppt, brechen alle Dämme. Die Vergangenheit holt ihn ein.

Norddeutscher Autor lernt gerne neue Städte wie Essen kennen

Huug van´t Hoff macht es wie sein Buchheld. „Ich ziehe alle paar Jahre weiter, um andere Menschen und Regionen kennenzulernen“, sagt der 51-Jährige. Von Friesland kommend, hat er bereits elf Jahre in Kiel („am schönsten“), neun Jahre in Hamburg („schwer reinzukommen“), kurz in Berlin („nicht wohlgefühlt“) und drei Jahre in Essen gelebt. Sein Fazit bisher: „Die Menschen sind total herzlich und offen und wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, kommt man gut weg. Nach Paris oder Brüssel.

Zwischen den Küsten ist er als Sohn eines friesisch-holsteinischen Milchbauern aufgewachsen. Doch in die Fußstapfen seines Vaters wollte er nie treten. Er ist gelernter Buchhändler und unter anderem promovierter Literatur- und Medienwissenschaftler. Seit 2011 ist er freiberuflicher Autor, seit fünf Jahren ernährt ihn das Schreiben. Zuletzt war er als Stadtschreiber in Norderstedt tätig. Romane, Kurzgeschichten, Erzählungen, Hörspiele, Drehbücher und Theaterstücke hat er bisher verfasst.

Über weite Strecken ist sein neuer Roman auch ein Stadtporträt

Sein vierter Roman ist jüngst im Kettwiger Hummelshain Verlag mit dem absurden Titel „Elbaufwärts fließt bei Ebbe die Ruhr in die Spree“ erschienen und „stimmt metaphorisch“, sagt der Autor, weil im Leben alles zusammenfließen kann. Sein Werk gehört zur populären Autofiktion. „Sehr viele Dinge darin, sind mir passiert“, erzählt Huug van‘t Hoff. Es ist die Geschichte eines Neuankömmlings. Wie CN zieht er in das Essener Südostviertel und wie sollte es anders sein – an den Wasserturm. „Über weite Strecken ist es ein Essen-Porträt“, bestätigt er. So lässt sich mancher Ort wiederfinden. Anderes dagegen ist frei erfunden.

CN ist Anwalt von Beruf. Er ist ein zurückhaltender Typ, sucht die Nähe und gleichzeitig den Abstand. Doch für die Menschen, die er an einem Biertisch am Baldeneysee kennenlernt, geht das gar nicht. Sie stehen ihm während der polizeilichen Ermittlungen zur Seite. Ihm widerfährt Schmerzliches, er lernt aber auch Lebenslust kennen. „In meinem Roman versuche ich, alle Facetten zu bedienen, von komisch bis todtraurig“, so Huug van´t Hoff.

Mit der Schreibphase beginnt das Abtauchen in eine eigene Welt

Mit kurzen Sätzen steigt er ins Geschehen ein. „Es sind die Gedanken des Ich-Erzählers, die haben keine Kommas“, meint der Autor. Mit den Verwicklungen wird die Geschichte komplexer und die Sätze. In der Schreibphase hat er sich mit seinem Protagonisten nie zu früh beschäftigt. „Morgens ist nicht meine Zeit. Mittags fange ich an und bin bis abends nicht ansprechbar. Meine Freundin Ella beneidet mich darum, dass ich ganz in meiner Welt bin“, berichtet er.

Dichtung und Wahrheit liegen bei Huug van´t Hoff nah beieinander. Doch es gibt diese feine Linie, hinter der er immer wieder gerne zurücktritt. Und wie zur Bestätigung betont er: „In der Welt, die ich zusammengebaut habe, möchte ich meine erste Freundin nicht aus der Ruhr fischen. Ich hoffe, dass es ihr gut geht.“

Huug van‘t Hoffs Bücher „Der fremde Cherokee“ (Historischer Roman), „WildWestSchau“ mit Ella Marouche (Realsatire), „Nicht alles war Anders“ (Hamburg-Krimi) gehören zu den Büchern, die der Wahl-Essener Huug van‘t Hoff veröffentlicht hat. „Elbaufwärts fließt bei Ebbe die Ruhr in die Spree“ ist im Hummelshain Verlag erschienen, 188 Seiten, 13,80 Euro. Weitere Neuerscheinungen des Kettwiger Verlages finden sich auf https://www.hummelshain.eu

