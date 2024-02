Passant erfasst: Polizei Essen sucht Golf aus Gelsenkirchen

Essen/Gelsenkirchen. Ein Autofahrer hat im Südviertel einen Fußgänger angefahren und verletzt. Der Unbekannte machte sich aus dem Staub. Es werden Zeugen gesucht.

Nach einer Unfallflucht mit einem verletzten Fußgänger im Essener Südviertel sucht die Polizei nach einem Fahrer eines weißen VW Golf 6 mit Gelsenkirchener Kennzeichen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, lief der Passant in der Nacht zum Sonntag gegen 0.20 Uhr die Kruppstraße in Richtung Holsterhausen entlang, als er beim Überqueren der Bismarckstraße von dem auf die Hindenburgstraße abbiegenden Wagen erfasst wurde. Der Mann fiel verletzt zu Boden und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gern gelesen in Essen

Der Fahrer des weißen Golfs entfernte sich über die Hindenburgstraße in Richtung Innenstadt vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen sucht nach dem Unfallfahrer beziehungsweise nach Zeugen, die Hinweise geben können unter der Rufnummer 0201 829-0.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen