Polizei Essen fahndet nach Einbrecher: Wer kennt den Mann?

Essen Mit einem Foto sucht die Polizei nach einem Einbrecher. Er soll einen Bewohner des Hauses in Altenessen mit einem Messer bedroht haben.

Die Polizei Essen sucht mit einem Fahndungsbild nach einem Einbrecher. Der Tatverdächtige soll am Dienstag, 2. Januar, in ein Mehrfamilienhaus in der Kleinen Hammerstraße in Altenessen eingestiegen sein. Ein 30-jähriger Mieter entdeckte den Mann gegen 7.15 Uhr im Keller des Gebäudes. Um ihn an der Flucht zu hindern, stellte sich der Bewohner dem Einbrecher in den Weg. Daraufhin soll dieser den 30-Jährigen mit einem Messer bedroht haben, berichtet die Polizei.

Das Bild zeigt den unbekannten Mann, nach dem die Polizei jetzt fahndet. Foto: WAZ

Um den Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern, schloss der Bewohner die Kellertür und hielt diese zu. Dann alarmierte er die Polizei. Der Einbrecher konnte dennoch durch eine Hintertür fliehen, bevor die Beamten vor Ort eintrafen. Zuvor hatte der 30-Jährige noch ein Foto von dem Tatverdächtigen machen können, das die Polizei nun veröffentlicht hat. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können. Sie können sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen melden.

