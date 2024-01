„Rabauken Genussbutze“ in Rüttenscheid schließt schon wieder

Stephan Siebers (l.) und Robert Siebers realisierten gemeinsam das Projekt „Rabauken Genussbutze“ in Essen-Rüttenscheid. Das ist nun beendet – was allerdings nicht das Ende für alle Produkte bedeuten soll.

Essen-Rüttenscheid Bei der „Rabauken Genussbutze“ in Essen gibt es Brot mit Stauder-Kruste. Ein halbes Jahr nach Eröffnung verkünden die Betreiber: Sie schließen.

Erst Mitte Juni 2023 hatte der Bäcker „Rabauken Genussbutze“ an der Rüttenscheider Straße 233 eröffnet, jetzt verkünden die Betreiber auf ihrer Instagram-Seite: „Leider werden wir Euch wieder verlassen.“ Die Zeit in Rüttenscheid sei eine „coole Erfahrung“ gewesen. Man habe den Laden aber von Anfang an als Pop-up-Store geplant, in dem man seine „Kreativität und Liebe zu Backwaren“ habe zeigen wollen.

Stephan Siebers und Robert Siebers aus der Familie der „Borbäcker“-Großbäckerei hatten die „Rabauken Genussbutze“ als Bäckerei-Filiale mit einem etwas ausgefalleneren Konzept an den Start gebracht. Klassische Brötchen sind nicht im Sortiment, dafür gibt es Varianten mit Körnern oder Dinkelmehl, die optisch an Rosenbrötchen erinnern und mehr wiegen als reguläre Weizenbrötchen.

Betreiber des Rüttenscheider Bäckers: Schließung „keine wirtschaftliche Entscheidung“

Zu den verschiedenen Brotsorten gehören zum Beispiel eines mit einer Kruste aus Stauder-Bier und Kartoffeln, eines mit Cassis und Minze, eines mit griechischem Joghurt und eines mit einer karamellisierten Sesam-Kruste. Im süßen Sortiment werden sogenannte Buchteln angeboten, süße Teilchen aus Hefeteig mit verschiedenen Füllungen – zum Beispiel selbst gemachter Pudding, Bailey’s- oder Schokocreme. Auch Croissants gibt es.

Auf Instagram erklären die Betreiber, dass die Schließung „keine wirtschaftliche Entscheidung“ sei. „Wir möchten uns bei allen Kunden bedanken, die unseren Pop-up-Store ‚Rabauken‘ in Essen-Rüttenscheid besucht haben“, heißt es dort. Man habe sich in der Brotbar und Genussbutze „richtig ausgetobt“, „Geschmacksexplosionen geboten“ und „viele einzigartige Rezepte entwickelt“.

Einige Produkte aus Rüttenscheid soll es in den Borbäcker-Filialen geben

Einen Teil der für die „Rabauken“ entwickelten Produkte soll es jetzt in den Borbäcker-Filialen geben: „Wer Lust auf leckere und besondere Backwaren hat, findet unsere Filiale in Frohnhausen, Mülheimer Straße 48, 45145 Essen, nur 7 Minuten von Essen-Rüttenscheid entfernt“, so die Betreiber bei Instagram.

