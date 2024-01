Radmosphäre in Essen lockt mit Live-Musik zum Niederfeldsee

Die Essener Band „The Fellows“ tritt am Samstag, 20. Januar, im Lokal „Radmosphäre“ in Essen-Altendorf auf. Sie präsentiert Hits „von Elvis bis Abba“.

Essen Im Frühling und Herbst gibt es bereits die Seekonzerte in Altendorf, Live-Auftritte in der Winterzeit ergänzen nun dieses Angebot

Das Lokal „Radmosphäre“ am Niederfeldsee in Essen-Altendorf hat ein neues Veranstaltungsformat auf die Beine gestellt. In den Wintermonaten wird es dort künftig mehrere Live-Konzerte geben. Die Premiere ist an diesem Samstag, 20. Januar um 18 Uhr. Die Band „The Fellows“ präsentiert bei ihrem dreistündigen Auftritt Hits aus den 1950er-, 1960er- und 1970er Jahren.

Das Besondere an dem Live-Format: Der Eintritt ist frei.

Neues Konzert-Format soll das Quartier in Essen-Altendorf weiter aufwerten

Normalerweise tritt die Rock‘ n‘ Band „The Fellows“ in einer Fünfer-Formation auf, zum Beispiel beim Zechenfest auf Zollverein. In die Radmosphäre kommt Bandleader Heinz Hartwig hingegen mit einem Trio: zwei Gitarren und Keyboard. Gespielt werden Ohrwürmer aus der Zeit von Elvis bis Abba.

Die Betreiber der Radmosphäre, Rita und Edmon Adam, wollen mit diesem musikalischen Angebot auch dazu beitragen, den Stadtteil Altendorf weiter aufzuwerten.

Direkt vor der Haustür der Radmosphäre gibt es bereits ein beliebtes Live-Konzert-Format. Die von dem Altendorfer Johannes Hüttemann organisierte Seekonzerte finden zwei Mal im Jahr statt: im Frühling und im Herbst. Auch bei den Seekonzerten wird kein Eintritt erhoben. (ni)

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen