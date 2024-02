Essen. Die Ermittlungsgruppe Fahrrad der Essener Polizei kann einen Erfolg verbuchen: Dutzende gestohlene Pedelecs und Scooter sichergestellt

Die Zahl der Fahrraddiebstähle in Essen ist im vergangenen Jahr durch die Decke gegangen. Um die Diebe auszubremsen, hat die Polizei eine spezielle Ermittlungsgruppe an ihre Fersen geheftet - und die hat nun einen großen Erfolg eingefahren: Die Essener Fahrrad-Fahnder haben sechs Männern das Handwerk legen können. Wegen gewerbs- und bandenmäßigen sowie besonders schweren Diebstahls sitzen die Rumänen im Alter von 18 bis 56 Jahren, die sich teils ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhalten, in Untersuchungshaft, berichtete Polizeisprecher Hendrik Heyer am Freitagmorgen. Drahtesel, vor allem nochwertige Pedelecs, aber auch E-Scooter in einem Gesamtwert von rund 110.000 Euro seien in Bayern und in Essen sichergestellt worden.

Es war am 8. Januar, als ein GPS-Tracker an einem aus einem Schuppen an der Stensstraße auf der Margarethenhöhe gestohlenen Fahrrad die Ermittler auf die erste Spur brachte. Das Ortungssignal kam aus Bayern und war so rasant auf einer Autobahn unterwegs, dass schnell klar war: Die Beute musste sich an Bord eines motorisierten Fahrzeugs befinden. Mit Unterstützung der bayerischen Polizei konnte wenig später ein Transporter auf einem Rastplatz bei Regensburg gestoppt werden, der gut gefüllt mit Beute war: E-Bikes im Wert von rund 75.000 Euro. Drei Verdächtige im Alter von 31, 32 und 56 Jahren wurden an Ort und Stelle festgenommen.

Steckten die Diebesbanden unter einer Decke?

Weitere drei Beschuldigte (18, 23 und 43 Jahre alt) fassten die Ermittler am 10. Januar in einem Wohnhaus in Altenessen. Auch hier war es ein Sender an einem Rad, das einem 61-Jährigen am Moltkeplatz entwendet worden war, der die Beamten zu der Beute in einem Keller führte: 14 Räder und drei E-Scooter im Wert von rund 35.000 Euro wurden dort entdeckt und sichergestellt.

Ob es zwischen den in Bayern und Essen aufgedeckten Tatkomplexen Zusammenhänge gibt, ob die beiden mutmaßlichen Diebesbanden unter einer Decke steckten oder auf eigene Rechnung klauten, sei noch nicht klar und Gegenstand der Ermittlungen, so Heyer: „Mögliche Zusammenhänge werden geprüft.“

Im September hatte die Essener Polizei Alarm geschlagen in Sachen Fahrradklau: Die Behörde rechnete bis zum Jahresende mit einer Verdreifachung der Delikte in Essen und Mülheim. Die Lage sei so dramatisch, hieß es, dass erstmals eine „Ermittlungskommission Fahrrad“ an den Start ging, um der Entwicklung Einhalt gebieten und den Tätern auf die Spur kommen zu können.

Genau abgerechnet wird im März

Im Vergleich zwischen Januar und August des vergangenen Jahres und dem selben Zeitraum des Vorjahres hatten sich die Fallzahlen bereits verdoppelt. In den ersten acht Monaten 2022 wurden den Ermittlern 1182 Raddiebstähle in beiden Städten bekannt. Im vergangenen Jahr waren es bereits 2458 dieser Straftaten. Was rein rechnerisch bedeutet: Jeden Tag sind zehn Drahtesel verschwunden. Am Ende des vergangenen Jahres summierte sich die Schadenssumme bereits auf rund 1,8 Millionen Euro.

Ob die Polizei am Ende mit ihrer düsteren Spätsommer-Prognose Recht behält, dass sich diese Strafttaten bis Ende 2023 verdoppeln werden, ist noch nicht ganz klar, so Heyer. Genau abgerechnet wird in der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS), die die Behörde am 18. März veröffentlichen wird.

Auch wenn sechs mutmaßliche Fahrraddiebe aus dem Verkehr gezogen werden konnten, sollten Radler für die bevorstehende Saison ein paar präventive Tipps beherzigen: Um es den Kriminellen es so schwer wie möglich zu machen, sollten Fahrräder mehrfach an fest verankerten Gegenständen gesichert werden. Das Abstellen in geschlossenen Räumen ist ein zusätzliches Hindernis. Nicht einsehbare Abstellorte sollten gemieden werden. Ein am Rad befestigter versteckter GPS-Tracker sendet einen Alarm, wenn er eine Bewegung registriert, und kann die Ermittler oder die Eigentümer im Falle eines Diebstahls zu dem Fahrrad führen. Die Drahtesel sollten codiert und registriert werden. Das verhindert zwar keinen Diebstahl, erleichtert nach einer Sicherstellung allerdings die Zuordnung.

