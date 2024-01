Regen im Emscher-Gebiet sorgt für Rekord seit 1931

Die Emscher in Essen: Ein Jogger läuft im Emscherpark in Karnap über eine Emscherbrücke. (Archivbild)

Essen Die Emschergenossenschaft führt außergewöhnliche Regen-Ereignisse auch auf den Klimawandel zurück – und fordert mehr Flächen für Rückhalteräume.

Dauerregen und Hochwasser: Die Emschergenossenschaft mit Sitz in Essen bestätigt, dass der Dezember 2023 als einer der nassesten Monate seit 1931 in die Geschichte eingegangen ist. Im vergangenen Monat seien im Emscher-Gebiet im Schnitt 155,8 Millimeter Niederschlag gefallen. Damit rangiert der Dezember 2023 in der Liste der nassesten Dezember auf Platz vier.

Für Hochwasser-Schlagzeilen hat seit Weihnachten in erster Linie die Ruhr im Essener Süden gesorgt. Aber die Emscher im Essener Norden und ihre Nebenläufe wie Berne und Borbecker Mühlenbach, die zusammen das Emscher-System in Essen bilden, decken große Teile des Stadtgebietes ab.

Nach Juli-Hochwasser 2021 wurde begonnen, die Region klimarobust zu machen

„Die aktuelle Niederschlags- und Hochwasserlage bestätigt unsere bereits vielfach geäußerte Prognose, dass wir in Folge des Klimawandels immer häufiger Regenereignisse erleben werden, deren Folgen wir heute kaum einschätzen können“, sagt Uli Paetzel, Chef von Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV).

Er sieht sich darin bestätigt, nach dem Juli-Hochwasser 2021 frühzeitig Planungen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Emscher begonnen zu haben. Um die Emscher-Lippe-Region klimarobust zu gestalten, benötige man allerdings dringend zusätzliche Fläche für Notpolder und Rückhalteräume.

„Das Prinzip der ‚Schwammstadt‘ muss zudem oberste Leitlinie der Stadtplanung werden, wenn wir in Zukunft für die Folgen des Klimawandels gewappnet sein wollen“, fügt Paetzel hinzu. Schwammstadt bedeutet in diesem Fall, dass Regen- und Oberflächenwasser in Essen vor Ort möglichst versickert und gespeichert wird (etwa von Stadtbäumen), anstatt es zu kanalisieren und ins Emschersystem abzuleiten.

Prinzip Schwammstadt: Regenwasser versickert vor Ort, statt es abzuleiten

Im Emscher-Gebiet, das von Dortmund bis zum Rhein reicht, seien im Zuge der umfangreichen Renaturierung zwischen 1992 und 2021 mehr als fünf Millionen Kubikmeter an zusätzlichem Retentionsaum zur Verbesserung des Hochwasserschutzes entstanden. Retentionsflächen sind ungenutzte und unbebaute Flächen, die bei Hochwasser überflutet werden können.

Das gesamte Kalenderjahr 2023 hat es im Emscher-Gebiet auf Platz 1 der nassesten Jahre ab 1931 geschafft. Im Emscher-Gebiet waren es 1175 Millimeter im Gebietsmittel. Das 130-jährige Mittel liegt bei 799 mm. Das sind 103 mm mehr als beim bisherigen Platz 1 von 1072 mm im Jahr 1966. Damit beende das Kalenderjahr 2023 die fünfjährige Serie der zu trockenen Kalenderjahre von 2018 bis 2022.

